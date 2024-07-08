Укренерго скасувало дні без відключень у липні. Як діятимуть графіки

В Україні 9 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби. Виміри фактичного споживання електроенергії у липні не проводитимуться.
Головні тези:
- З 9 по 24 липня НЕК “Укренерго” не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області, що призведе до обмежень в усіх регіонах країни.
- Компанія планує провести режимні виміри в літній період пізніше, коли знизиться температура повітря та покращиться ситуація в енергосистемі.
- Орієнтовно, у серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов ситуація з доступністю електроенергії в Україні покращиться.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 9 липня
Як зазначається, з 9 по 24 липня НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.
9 липня обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України.
За прогнозом "Укренерго", з 05:00 до 14:00 — обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — чотири черги графіків відключень, в інші години — три черги.
Як зазначили в компанії, причина скасування днів без відключень світла по областях — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.
У компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.
Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.
Що цьому передувало
Напередодні в "Укренерго" повідомляли, що в Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. При цьому в інші дні відключення будуть відбуватися згідно з графіками обленерго.
Як пояснили в компанії, день без відключень дозволить визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібна електроенергія для життєдіяльності.
Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.
Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
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