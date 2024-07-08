Укренерго скасувало дні без відключень у липні. Як діятимуть графіки
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго скасувало дні без відключень у липні. Як діятимуть графіки

Укренерго скасувало дні без відключень у липні. Як діятимуть графіки
Джерело:  Укренерго

В Україні 9 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби. Виміри фактичного споживання електроенергії у липні не проводитимуться.

Головні тези:

 

  • З 9 по 24 липня НЕК “Укренерго” не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області, що призведе до обмежень в усіх регіонах країни.
  • Компанія планує провести режимні виміри в літній період пізніше, коли знизиться температура повітря та покращиться ситуація в енергосистемі.
  • Орієнтовно, у серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов ситуація з доступністю електроенергії в Україні покращиться.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 9 липня

Як зазначається, з 9 по 24 липня НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

9 липня обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України.

За прогнозом "Укренерго", з 05:00 до 14:00 — обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — чотири черги графіків відключень, в інші години — три черги.

Як зазначили в компанії, причина скасування днів без відключень світла по областях — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні, — пояснили в "Укренерго".

У компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Що цьому передувало

Напередодні в "Укренерго" повідомляли, що в Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. При цьому в інші дні відключення будуть відбуватися згідно з графіками обленерго.

Як пояснили в компанії, день без відключень дозволить визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібна електроенергія для життєдіяльності.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Як Україні розірвати порочне коло боргів на ринку електроенергії — думка експерта
"Енергоатом"
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
WP зробив прогноз щодо термінів відновлення зруйнованих обстрілами РФ електростанцій України
енергетика
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики прогнозують тривалі відключення світла в Україні взимку
Генератор

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?