Укренерго скасувало дні без відключень у липні. Як діятимуть графіки

В Україні 9 липня графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби. Виміри фактичного споживання електроенергії у липні не проводитимуться.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 9 липня

Як зазначається, з 9 по 24 липня НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

9 липня обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України.

За прогнозом "Укренерго", з 05:00 до 14:00 — обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — чотири черги графіків відключень, в інші години — три черги.

Як зазначили в компанії, причина скасування днів без відключень світла по областях — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні, — пояснили в "Укренерго". Поширити

У компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Що цьому передувало

Напередодні в "Укренерго" повідомляли, що в Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. При цьому в інші дні відключення будуть відбуватися згідно з графіками обленерго.

Як пояснили в компанії, день без відключень дозволить визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібна електроенергія для життєдіяльності.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.