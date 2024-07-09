Укренерго збільшило обсяги відключень світла протягом 9 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго збільшило обсяги відключень світла протягом 9 липня

Енергосистема в Україні
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго” збільшили обмеження споживання електроенергії протягом 9 липня через сильну спеку. 

Головні тези:

  •  “Укренерго” збільшило обсяги відключень електроенергії протягом 9 липня через високі температури.
  • Споживачі кожного регіону поділені на шість черг, що регулюють обмеження споживання електроенергії у залежності від погодних умов.
  • Планується використовувати три-чотири черги графіків погодинних відключень в разі подальшого збільшення температури.
  • Зазначені обмеження спрямовані на компенсацію дефіциту енергії в системі в умовах підвищеного споживання
  • Кожна черга визначається тривалістю обмежень у годинах на добу, з різними годинами відключення для різних регіонів.

Що відомо про збільшення обсягів відключень світла протягом 9 липня

Зранку і до 14:00 застосовуються дві черги графіків погодинних відключень. Далі - з посиленням спеки - планується застосовувати три-чотири черги, - зазначають в “Укренерго”.

У відомстві підкреслили, що максимальне споживання електроенергії протягом понеділка, 8 липня, в умовах сильної спеки перевищило на 10%В "Укренерго" нагадали, споживачі кожної області поділені на шість черг. Черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Що відомо про черги щодо відключень світла

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні. аналогічний показник, зафіксований у неділю 7 липня.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – більше 12 годин обмежень за добу, - пояснюють в “Укренерго”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Укренерго попередили про черговий фейк щодо відключення світла
світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики прогнозують тривалі відключення світла в Україні взимку
Генератор
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго скасувало дні без відключень у липні. Як діятимуть графіки
Укренерго скасувало дні без відключень у липні. Як діятимуть графіки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?