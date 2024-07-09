Що відомо про збільшення обсягів відключень світла протягом 9 липня

Зранку і до 14:00 застосовуються дві черги графіків погодинних відключень. Далі - з посиленням спеки - планується застосовувати три-чотири черги, - зазначають в “Укренерго”. Поширити

У відомстві підкреслили, що максимальне споживання електроенергії протягом понеділка, 8 липня, в умовах сильної спеки перевищило на 10%В "Укренерго" нагадали, споживачі кожної області поділені на шість черг. Черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Що відомо про черги щодо відключень світла

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні. аналогічний показник, зафіксований у неділю 7 липня.