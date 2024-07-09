В НЕК “Укренерго” збільшили обмеження споживання електроенергії протягом 9 липня через сильну спеку.
Головні тези:
- “Укренерго” збільшило обсяги відключень електроенергії протягом 9 липня через високі температури.
- Споживачі кожного регіону поділені на шість черг, що регулюють обмеження споживання електроенергії у залежності від погодних умов.
- Планується використовувати три-чотири черги графіків погодинних відключень в разі подальшого збільшення температури.
- Зазначені обмеження спрямовані на компенсацію дефіциту енергії в системі в умовах підвищеного споживання
- Кожна черга визначається тривалістю обмежень у годинах на добу, з різними годинами відключення для різних регіонів.
Що відомо про збільшення обсягів відключень світла протягом 9 липня
У відомстві підкреслили, що максимальне споживання електроенергії протягом понеділка, 8 липня, в умовах сильної спеки перевищило на 10%В "Укренерго" нагадали, споживачі кожної області поділені на шість черг. Черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
Що відомо про черги щодо відключень світла
Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні. аналогічний показник, зафіксований у неділю 7 липня.
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