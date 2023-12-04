Умєров розкрив перші подробиці перемовин з генсеком НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Умєров розкрив перші подробиці перемовин з генсеком НАТО

Рустем Умєров
Рустем Умєров

4 грудня очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров під час офіційного візиту до Брюсселя провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Переговори Умерова та Столтенберга: уже відомі деталі

За словами українського міністра, він висловив щиру вдячність генсеку Альянсу за лідерство і координацію дій країн-членів блоку з метою довготривалої підтримки нашої країни.

Рустем Умєров також уточнив, що вони з Єнсом Столтенбергом встигли обговорити актуальну ситуацію на фронті та нагальні потреби Збройних сил України під час зими.

Міноборони працює над забезпеченням сумісності Збройних сил з НАТО. Вступ України у НАТО – неминучий. Наша країна давно обрала цей шлях, і зараз ми працюємо над практичними кроками для того, щоб наблизитися до членства в НАТО, – наголосив глава Міноборони України.

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На цьому тлі варто нагадати, що нещодавно генсек Альянсу запевнив офіційний Київ у тому, що партнери будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.

Окрім того, він закликав західних лідерів не ігнорувати той факт, що Росія також отримує зброю від своїх союзників та налаштована воювати доволі довго.

Їхній ВПК працює в режимі воєнного часу, вони здатні постачати свої сили боєприпасами і новою зброєю, вони отримали чимало снарядів від Північної Кореї і вони готові жертвувати своїми людьми. І це ускладнює для України територіальні здобутки, на які усі ми сподіваємося. Ми маємо далі підтримувати Україну. У наших безпекових інтересах – щоб президент Путін не переміг у цій війні, – підкреслив генсек НАТО.

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