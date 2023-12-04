Умєров розкрив перші подробиці перемовин з генсеком НАТО

4 грудня очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров під час офіційного візиту до Брюсселя провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Переговори Умерова та Столтенберга: уже відомі деталі
За словами українського міністра, він висловив щиру вдячність генсеку Альянсу за лідерство і координацію дій країн-членів блоку з метою довготривалої підтримки нашої країни.
Рустем Умєров також уточнив, що вони з Єнсом Столтенбергом встигли обговорити актуальну ситуацію на фронті та нагальні потреби Збройних сил України під час зими.
Що Столтенберг говорить про нову допомогу для України
На цьому тлі варто нагадати, що нещодавно генсек Альянсу запевнив офіційний Київ у тому, що партнери будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.
Окрім того, він закликав західних лідерів не ігнорувати той факт, що Росія також отримує зброю від своїх союзників та налаштована воювати доволі довго.
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