Умєров розкрив перші подробиці перемовин з генсеком НАТО

4 грудня очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров під час офіційного візиту до Брюсселя провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Переговори Умерова та Столтенберга: уже відомі деталі

За словами українського міністра, він висловив щиру вдячність генсеку Альянсу за лідерство і координацію дій країн-членів блоку з метою довготривалої підтримки нашої країни.

Рустем Умєров також уточнив, що вони з Єнсом Столтенбергом встигли обговорити актуальну ситуацію на фронті та нагальні потреби Збройних сил України під час зими.

Міноборони працює над забезпеченням сумісності Збройних сил з НАТО. Вступ України у НАТО – неминучий. Наша країна давно обрала цей шлях, і зараз ми працюємо над практичними кроками для того, щоб наблизитися до членства в НАТО, – наголосив глава Міноборони України. Поширити

Had an important meeting with @NATO Secretary General @jensstoltenberg

in Brussels. I am grateful to Mr. Stoltenberg for his leadership and coordination of the Alliance’s work to ensure long-term support for Ukraine.



We discussed the situation on the battlefield and the urgent… pic.twitter.com/sR9SUirXVQ — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 4, 2023

Що Столтенберг говорить про нову допомогу для України

На цьому тлі варто нагадати, що нещодавно генсек Альянсу запевнив офіційний Київ у тому, що партнери будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.

Окрім того, він закликав західних лідерів не ігнорувати той факт, що Росія також отримує зброю від своїх союзників та налаштована воювати доволі довго.