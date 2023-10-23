Уряд Росії чекають складні рішення на тлі військових витрат — розвідка Британії

Державні видатки Росії все більше зосереджені на витратах, пов'язаних із війною проти України. У 2024 році у РФ витратять на оборону приблизно на 68% більше порівняно з бюджетом на 2023 рік.

Російську економіку “підкосять” військові витрати

Британська розвідка проаналізувала, який вплив на російську економіку матиме подальше збільшення військових витрат у Росії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 23 жовтня.

Державні видатки Росії, як зауважили британські аналітики, дедалі більше зосереджені на витратах, пов'язаних із війною проти України. Запропонований бюджет на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік – це означає, що оборонні витрати у 2024 році становитимуть близько 6% ВВП.

Натомість видатки на освіту та охорону здоров'я будуть заморожені на рівні асигнувань 2023 року, що означає реальне скорочення видатків через інфляцію.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WExBtbuQCK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2023

Уряду РФ необхідно буде виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для все більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих у війні.

Більше ніж половина солдатів, які отримали достатньо важкі поранення і потребують тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен п'ятий з них потребує ампутації верхніх кінцівок, заявив 17 жовтня заступник міністра праці Алексєй Вовченко.

Ці поранені солдати майже напевне потребуватимуть медичної допомоги протягом усього життя.

Постійне збільшення військових витрат з високою ймовірністю сприятиме інфляційному тиску в Росії, підкреслили у Міноборони Британії.

Крім того, подальше збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати складні рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

Однак будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, швидше за все, призведе до усунення головного рушія російської економічної активності в умовах санкцій, відзначили британські аналітики.

Втрати РФ на фронті в Україні величезні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала 150 000-190 000 втрат загиблими і важкопораненими, а загальна цифра, включаючи легко поранених становить близько 240 000-290 000 осіб.

При цьому британська розвідка наголошує, що ці цифри не включають групу Вагнера або їхні батальйони з числа ув’язнених, які воювали в Бахмуті.

Нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення кількості російських втрат, зафіксованих Міністерством оборони України, на 90%, - зазначають у британській розвідці. Поширити

Аналітики вказують, що Росія змогла збільшити свою присутність в Україні з лютого 2022 року завдяки інтенсивному вербуванню до війська з використанням фінансових стимулів та часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року.