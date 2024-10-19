В армії РФ панікують і готуються до нового контрнаступу України

Партизанський рух "АТЕШ" стверджує, що російські загарбники знищили міст через річку Конка в Херсонській області, оскільки бояться, що Сили оборони України розпочнуть контрнаступ на цій ділянці фронту.
Головні тези:
- Партизани отримали важливі дані про настрої та плани в армії РФ.
- Ворог розцінює наступ українських сил як неминучий.
Що відбувається на Херсонщині
Партизани дізналися ці важливі дані від солдата зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Останній відверто зізнався, що наразі росіяни дуже бояться початку нового наступу українських захисників в Херсонській області.
Також повідомляється, що загарбники із вказаної бригади раніше багато разів отримували розвідінформацію про можливу спробу прориву ЗСУ,
На переконання партизанів, без вагомих причин росіяни не підірвали б настільки стратегічний об'єкт. Це означає, що ворог розцінює наступ українських сил як неминучий.
Актуальна ситуація на фронті — останні подробиці
18 жовтня відбулося 202 бойових зіткнень між армією РФ та Силами оборони України.
Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, а також 64 авіаційних ударів, зокрема скинули 91 керовану авіабомбу.
Окрім того, наголошується, що противник здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, з них 78 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1400 дронів-камікадзе.
Україна завдала 3 удари по районах зосередження особового складу й ОВТ армії РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-