В армії РФ панікують і готуються до нового контрнаступу України

Партизанський рух "АТЕШ" стверджує, що російські загарбники знищили міст через річку Конка в Херсонській області, оскільки бояться, що Сили оборони України розпочнуть контрнаступ на цій ділянці фронту.

Що відбувається на Херсонщині

Партизани дізналися ці важливі дані від солдата зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Останній відверто зізнався, що наразі росіяни дуже бояться початку нового наступу українських захисників в Херсонській області.

Також повідомляється, що загарбники із вказаної бригади раніше багато разів отримували розвідінформацію про можливу спробу прориву ЗСУ,

Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені в повну бойову готовність.Це також підтверджує інформацію наших агентів із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро, — заявили в "АТЕШ". Поширити

На переконання партизанів, без вагомих причин росіяни не підірвали б настільки стратегічний об'єкт. Це означає, що ворог розцінює наступ українських сил як неминучий.

Однак, це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки незрозумілої, причини. Агенти нашого руху у складі ЗС РФ продовжують фіксувати активність путінської армії. Вся їхня інформація оперативно передається Силам оборони України, — додали в "АТЕШ". Поширити

Актуальна ситуація на фронті — останні подробиці

18 жовтня відбулося 202 бойових зіткнень між армією РФ та Силами оборони України.

Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, а також 64 авіаційних ударів, зокрема скинули 91 керовану авіабомбу.

Окрім того, наголошується, що противник здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, з них 78 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1400 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Олександрівка та Локня Сумської області; Пискунівка, Переїзне, Званівка, Іванопілля, Торецьк, Звірове, Вознесенка, Курахове, Олександропіль, Курахівка, Піщане, Покровськ та Шахтарське Донецької області; Алісівка Харківської області; Ольгівка Херсонської області. Поширити

Україна завдала 3 удари по районах зосередження особового складу й ОВТ армії РФ.