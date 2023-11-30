В ГУР відзначили зріст соціальної напруги в РФ

У Росії констатують зростання соціальної напруги. Причинами є невдоволення війною проти України, інфляція та підвищення цін на продукти.

У Росії зростає соціальна напруга

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині держави-агресора Росії, зокрема у її європейській частині, зростає соціальна напруга, - йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначається, погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях вищим вождям терористичної Росії.

За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині Росії.

Зростання рівня злочинності у регіонах країни-агресора спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та "алкоголізацією"населення РФ.

Окрім того, на посилення соціальної напруги у країні-агресорі напряму впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.