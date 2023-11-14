В окупованій Горностаївці на Херсонщині дрони атакували "поліцію" армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованій Горностаївці на Херсонщині дрони атакували "поліцію" армії РФ

Дрон
Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської  зазнала атаки із застосуванням БПЛА будівля поліції. Там пролунало кілька вибухів.

Вибухи на лівобережжі Херсонщині

За даними росЗМІ, з двох дронів на будівлю так званого "ОМВС РФ "Горностаївський" на вулиці Торговій були скинуті два боєприпаси, і сталися вибухи.

В результаті було пошкоджено два автомобілі працівників окупаційної "поліції". Також вибухи пошкодили сходи та вікна будівлі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, йдеться у публікації.

Також зазначається, що після захоплення цього селища минулого року російські інтервенти розташували свою окупаційну "поліцію" в тій же будівлі, де раніше було Горностаївське РВ УМВС України в Херсонській області.

Що відбувається в окупованій Горностаївці

Населений пункт був захоплений російськими інтервентами на початку широкомасштабного вторгнення в Україну минулого року. У селищі, за даними статистки за 2017-й, проживало близько 6650 осіб.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в цій будівлі "поліції" російських окупантів у Горностаєві в січні було виявлено чергового тортуру загарбників. Туди інтервенти відправляли всіх підозрюваних за участі Сил опору, і хто допомагав українським захисникам.

Влітку в Міноборони України повідомляли, що у Горностаївці представники "військової комендатури" окупантів посилили патрулювання та обхід приватних приміщень з метою пошуку своїх дезертирів, для затримання яких у багатьох випадках застосовувалася вогнепальна зброя, у тому числі у громадських місцях.

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