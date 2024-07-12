В ОП заявили про невдоволення термінами поставок F-16 від партнерів
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОП заявили про невдоволення термінами поставок F-16 від партнерів

F-16
Джерело:  Радіо Свобода

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, деякі країни, які забов'язались передати Україні винищувачі F-16 мають занадто тривалі терміни поставок. 

Головні тези:

  • Деякі країни-партнери затримують поставку винищувачів F-16 через тривалі терміни поставок, що викликає невдоволення української сторони.
  • Україна вимагає від партнерів прискорення поставок винищувачів F-16 та розширення тренувальних центрів для підготовки пілотів.
  • Представник ОП підкреслив значення оптимізації процесу навчання пілотів на F-16 з метою скорочення тривалості навчання та підвищення ефективності бойових дій.
  • Важлива не лише підготовка пілотів, але і навчання інженерного складу та оптимізація процесів з метою швидшої адаптації до нової тактики бойових дій на F-16.
  • Україна прагне до ефективної співпраці з партнерами для отримання винищувачів F-16 та інфраструктури для підготовки кваліфікованого персоналу для цих літаків.

Чому західні партнери не поспішають із передачею Україні F-16

Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент. Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас, - пояснює Жовква.

Партнери планують занадто тривалі терміни поставок F-16 Україні
F-16

Яких змін Україна вимагає від партнерів щодо підготовки пілотів на F-16

Представник ОП підкреслив, що важливим також є збільшення кількості тренувальних центрів для українських пілотів.

Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів, - підкреслює Жовква.

Він додав, що це стосується не лише пілотів, важливий також інженерний склад, а також оптимізація, тобто скорочення часу навчання.

Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати, - наголошує Жовква.

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