За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, деякі країни, які забов'язались передати Україні винищувачі F-16 мають занадто тривалі терміни поставок.
Головні тези:
- Деякі країни-партнери затримують поставку винищувачів F-16 через тривалі терміни поставок, що викликає невдоволення української сторони.
- Україна вимагає від партнерів прискорення поставок винищувачів F-16 та розширення тренувальних центрів для підготовки пілотів.
- Представник ОП підкреслив значення оптимізації процесу навчання пілотів на F-16 з метою скорочення тривалості навчання та підвищення ефективності бойових дій.
- Важлива не лише підготовка пілотів, але і навчання інженерного складу та оптимізація процесів з метою швидшої адаптації до нової тактики бойових дій на F-16.
- Україна прагне до ефективної співпраці з партнерами для отримання винищувачів F-16 та інфраструктури для підготовки кваліфікованого персоналу для цих літаків.
Чому західні партнери не поспішають із передачею Україні F-16
Яких змін Україна вимагає від партнерів щодо підготовки пілотів на F-16
Представник ОП підкреслив, що важливим також є збільшення кількості тренувальних центрів для українських пілотів.
Він додав, що це стосується не лише пілотів, важливий також інженерний склад, а також оптимізація, тобто скорочення часу навчання.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-