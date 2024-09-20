В Україні відкрито Офіс оборонних інновацій ЄС. Які перспективи

У Києві відкрито Офіс оборонних інновацій ЄС

Це новий етап у відносинах України із Європейським Союзом у сфері оборонних технологій.

Головний фокус цієї співпраці — об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності. Особливу увагу приділяємо спільним розробкам у сфері IT та виробництві зброї, що стане вирішальним для перемоги над російською агресією. Рустем Умєров Міністр оборони України

Зміцнюючи технологічні можливості України, ІТ-коаліція вже залучила понад 70 млн євро від 13 країн-учасниць, створивши безпечну ІТ-інфраструктуру для Сил оборони.

Наша дронова коаліція, до складу якої входять 16 країн-учасниць, забезпечила понад 500 мільйонів євро фінансування та передала тисячі дронів Україні. Поширити

Що Україна може запропонувати європейським партнерам

За останні 2,5 роки Україна стрімко стала світовим лідером у технологіях дронів. Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр.

Наша держава має величезний потенціал в оборонних технологіях, і я закликаю європейських партнерів інвестувати в українських виробників. Разом ми можемо значно посилити обороноздатність не лише України, але й усієї Європи, — сказав Умєров.