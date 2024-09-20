В Україні відкрито Офіс оборонних інновацій ЄС. Які перспективи

20 вересня міністр оборони України Рустем Умєров разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відкрили в Києві Офіс оборонних інновацій ЄС (EU Defence Innovation Office).
Головні тези:
- Україна тісно співпрацює з Європейським Союзом у галузі оборонних технологій через відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС.
- Зусилля об'єднуються для спільних розробок у сфері IT та виробництві зброї, що є вирішальним у протистоянні з російською агресією.
- Україна стала світовим лідером у технологіях дронів з великим потенціалом в оборонних технологіях.
- Міністр оборони закликає європейських партнерів інвестувати в українських виробників для зміцнення обороноздатності.
У Києві відкрито Офіс оборонних інновацій ЄС
Це новий етап у відносинах України із Європейським Союзом у сфері оборонних технологій.
Зміцнюючи технологічні можливості України, ІТ-коаліція вже залучила понад 70 млн євро від 13 країн-учасниць, створивши безпечну ІТ-інфраструктуру для Сил оборони.
Що Україна може запропонувати європейським партнерам
За останні 2,5 роки Україна стрімко стала світовим лідером у технологіях дронів. Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр.
Наша держава має величезний потенціал в оборонних технологіях, і я закликаю європейських партнерів інвестувати в українських виробників. Разом ми можемо значно посилити обороноздатність не лише України, але й усієї Європи, — сказав Умєров.
Наші головні цілі — відновлення миру та стабільності на континенті, а також забезпечення майбутнього України як повноправного члена ЄС. Продовжуємо зміцнювати нашу єдність і співпрацю заради перемоги!
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