В Україні відкрито Офіс оборонних інновацій ЄС. Які перспективи
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні відкрито Офіс оборонних інновацій ЄС. Які перспективи

Рустем Умєров
Умєров і фон дер Ляєн

20 вересня міністр оборони України Рустем Умєров разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відкрили в Києві Офіс оборонних інновацій ЄС (EU Defence Innovation Office).

Головні тези:

  • Україна тісно співпрацює з Європейським Союзом у галузі оборонних технологій через відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС.
  • Зусилля об'єднуються для спільних розробок у сфері IT та виробництві зброї, що є вирішальним у протистоянні з російською агресією.
  • Україна стала світовим лідером у технологіях дронів з великим потенціалом в оборонних технологіях.
  • Міністр оборони закликає європейських партнерів інвестувати в українських виробників для зміцнення обороноздатності.

У Києві відкрито Офіс оборонних інновацій ЄС

Це новий етап у відносинах України із Європейським Союзом у сфері оборонних технологій.

Головний фокус цієї співпраці — об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності. Особливу увагу приділяємо спільним розробкам у сфері IT та виробництві зброї, що стане вирішальним для перемоги над російською агресією.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Зміцнюючи технологічні можливості України, ІТ-коаліція вже залучила понад 70 млн євро від 13 країн-учасниць, створивши безпечну ІТ-інфраструктуру для Сил оборони.

Наша дронова коаліція, до складу якої входять 16 країн-учасниць, забезпечила понад 500 мільйонів євро фінансування та передала тисячі дронів Україні.

Що Україна може запропонувати європейським партнерам

За останні 2,5 роки Україна стрімко стала світовим лідером у технологіях дронів. Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр.

Наша держава має величезний потенціал в оборонних технологіях, і я закликаю європейських партнерів інвестувати в українських виробників. Разом ми можемо значно посилити обороноздатність не лише України, але й усієї Європи, — сказав Умєров.

Наші головні цілі — відновлення миру та стабільності на континенті, а також забезпечення майбутнього України як повноправного члена ЄС. Продовжуємо зміцнювати нашу єдність і співпрацю заради перемоги!

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