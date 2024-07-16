В Укренерго назвали терміни покращення ситуації з електропостачанням — відео

Ситуацію з дефіцитом електроенергії в Україня планують покращити до кінця доби.
Головні тези:
- Енергосистема України стабілізується до кінця доби після введення екстрених відключень світла в декількох областях.
- Україна додатково залучала аварійну допомогу з Польщі для часткового покриття дефіциту електроенергії.
- Наразі діє чотири черги графіків відключень, що означає обмеження одночасно для 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.
- Продовжується робота енергетиків з відновлення обладнання для нормалізації ситуації з електропостачанням в Україні.
Ситуацію в енергосистемі України стабілізують до кінця доби
Як повідомили в Міністерстві енергетики України, ситуацію в енергосистемі планують нормалізувати до кінця доби .
Зазначається, що з 10:00 застосовуються аварійні відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
16 липня у 7 областях України запровадили аварійні відключення світла
На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання, — енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.
О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях
Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.
Відключення у чотирьох чергах означає обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.
Наразі енергетики працюють для стабілізації ситуації.
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