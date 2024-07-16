В Укренерго назвали терміни покращення ситуації з електропостачанням — відео

Ситуацію з дефіцитом електроенергії в Україня планують покращити до кінця доби.

Ситуацію в енергосистемі України стабілізують до кінця доби

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, ситуацію в енергосистемі планують нормалізувати до кінця доби .

Протягом минулої доби для часткового покриття дефіциту Україна додатково залучала аварійну допомогу з Польщі. Аварійна допомога надавалася і сьогодні. Також енергосистема України приймала надлишки з польської енергосистеми, – йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що з 10:00 застосовуються аварійні відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Енергетики вже працюють над відновленням обладнання - ситуацію планують нормалізувати до кінця цієї доби, - додали в Міненерго. Поширити

16 липня у 7 областях України запровадили аварійні відключення світла

На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання, — енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.

Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився — йдеться у повідомленні. Поширити

О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях

Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

Відключення у чотирьох чергах означає обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.