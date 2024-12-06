В УПЛ обрали найкращого тренера і гравця листопада 2024 року

6 грудня Українська Прем’єр-ліга назвала імена переможців у номінаціях найкращий тренер та гравець місяця.

В УПЛ обрали найкращого тренера і гравця

Процедура вибору складається з двох етапів. Спершу коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники медіа допомогли визначити четвірки топпретендентів у кожній номінації.

На другому етапі вже вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.

Найкращим гравцем листопада в УПЛ обрали Єгора Твердохліба.

Атакувальний півзахисник забив 5 голів у 4 матчах в листопаді. Гравець випередив у голосуванні Олексія Паламарчука ("Інгулець"), Безерру ("Олександрія") та Владислава Ваната ("Динамо"). Поширити

Серед тренерів перемогу здобув Олег Шандрук з "Вереса". Рівненська команда у листопаді перемогла "Рух" (2:0) та ЛНЗ (2:1), зіграла унічию з "Оболонню" (0:0) та "Олександрією" (1:1).

Що відомо про включення Довбика та Луніна до списку найкращих гравців 2024 року

Зокрема Довбика висунуто у номінації "Найкращий нападник року".

Лунін претендує на звання найкращого голкіпера року.

Окрім Луніна серед претендентів на звання найкращого голкіпера року також: