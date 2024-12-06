В УПЛ обрали найкращого тренера і гравця листопада 2024 року

6 грудня Українська Прем’єр-ліга назвала імена переможців у номінаціях найкращий тренер та гравець місяця.
Головні тези:
- Українська Прем’єр-ліга обрала найкращого гравця і тренера листопада 2024 року згідно з результатами голосування.
- Найкращим гравцем став Єгор Твердохліб, забивши 5 голів у 4 матчах у листопаді.
- Перемогу серед тренерів здобув Олег Шандрук з команди 'Верес', яка показала вражаючі результати у цьому місяці.
В УПЛ обрали найкращого тренера і гравця
Процедура вибору складається з двох етапів. Спершу коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники медіа допомогли визначити четвірки топпретендентів у кожній номінації.
На другому етапі вже вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.
Найкращим гравцем листопада в УПЛ обрали Єгора Твердохліба.
Серед тренерів перемогу здобув Олег Шандрук з "Вереса". Рівненська команда у листопаді перемогла "Рух" (2:0) та ЛНЗ (2:1), зіграла унічию з "Оболонню" (0:0) та "Олександрією" (1:1).
Що відомо про включення Довбика та Луніна до списку найкращих гравців 2024 року
Зокрема Довбика висунуто у номінації "Найкращий нападник року".
Лунін претендує на звання найкращого голкіпера року.
Окрім Луніна серед претендентів на звання найкращого голкіпера року також:
Давид Райя, "Арсенал";
Едерсон Мораес, "Манчестер Сіті";
Еміліано Мартінес, "Астон Вілла";
Джанлуїджі Доннарумма, "Парі Сен-Жермен";
Майк Меньян, "Мілан";
Унаї Сімон, "Атлетик Більбао".
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