В уряді назвали умови отримання від ЄС 50 млрд євро протягом 4 років

ЄС має у грудні остаточно визначитись із наданням допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро упродовж найближчих 4 років, однак за умови виконання певних умов.

Що відомо про умови отримання траншу допомоги від ЄС

За словами заступника глави Мінекономіки Олексія Соболева, український уряд має розробити та передати Брюсселю план із подальшого розвитку та відновлення.

Це – програма базових економічних реформ, перелік індикаторів, які ми виконуємо. Щокварталу їх перевіряють, якщо індикатори виконані, то нам в бюджет надають підтримку. Це одна частина програми, на це розподіляється 39 млрд євро за чотири роки, - пояснив Соболев. Поширити

Скільки Україна може отримати від ЄС вже у наступному році

За його словами, вже наступного року у рамках цієї програми Україна очікує отримати 18 млрд євро для покриття дефіциту держбюджету.

Ще 8 млрд євро допомоги від Євросоюзу - це компенсація різниці відсоткових ставок по кредитам для українського бізнесу.

Завдяки цьому в уряді розраховують залучити в економіку 30 млрд євро інвестицій.

Що стосується розробки "Плану України", то, за словами Соболева, першу його версію Мінекономіки має презентувати в перший тиждень листопада, а фінальна версія буде готовою вже у грудні.

Також він зазначив, що однією з умов плану є реформа державних органів аудиту - Держаудитслужби та Рахункової палати. Крім того, Євросоюз створить незалежну аудиторську раду, Європейський суд аудиторів та спеціальний офіс, які будуть контролювати, як використовуються кошти, надані Україні.