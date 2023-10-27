Ваньку знесло на десятки метрів. ОК Захід показало літаючого солдата РФ — епічне відео

Вітаємо російського солдатіка з рекордом! У 1991-му році Майк Павелл встановив світовий рекорд зі стрибків в довжину — 8,95 метрів. В 2023-му році російського ваньку знесло з БТР-а на 36,75 метрів в довжину. Єдине питання: чи є проблемою, що йому допомогла міна? А ми попереджали росіян. Повертайтесь до кордонів 1991-го. Там і стрибати менше, і життя краще. Міни в нас не закінчаться ніколи. Політаєте всі, - іронічно зазначають українські воїни.