Ваньку знесло на десятки метрів. ОК Захід показало літаючого солдата РФ — епічне відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Ваньку знесло на десятки метрів. ОК Захід показало літаючого солдата РФ — епічне відео

ЗСУ
Джерело:  ОК Захід

Збройні сили України продовжують безжально та активно ліквідовувати російських загарбників на усіх напрямках фронту. Однак інколи у них виходить це робити аж занадто епічно та театрально, однак вкрай ефективно.

В ОК Захід довели, що солдати РФ вміють літати

Бійці оперативного командування “Захід” допомогли ще одному російському окупанту розкрити свій прихований талант.

Як виявилося, він вміє літати на значні відстані.

Вітаємо російського солдатіка з рекордом! У 1991-му році Майк Павелл встановив світовий рекорд зі стрибків в довжину — 8,95 метрів. В 2023-му році російського ваньку знесло з БТР-а на 36,75 метрів в довжину. Єдине питання: чи є проблемою, що йому допомогла міна? А ми попереджали росіян. Повертайтесь до кордонів 1991-го. Там і стрибати менше, і життя краще. Міни в нас не закінчаться ніколи. Політаєте всі, - іронічно зазначають українські воїни.

Вони також прикріпили до “вітального” допису відеопідтвердження своїх слів.

Що відомо про втрати армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько (+560) осіб,

  • танків – 5145 (+4) од,

  • бойових броньованих машин – 9726 (+11) од,

  • артилерійських систем – 7162 (+7) од,

  • РСЗВ – 834 (+0) од,

  • засобів ППО – 556 (+0) од,

  • літаків – 320 (+0) од,

  • гелікоптерів – 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),

  • крилатих ракет – 1538 (+0),

  • кораблів /катерів – 20 (+0) од,

  • підводних човнів – 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од,

  • спеціальної техніки – 1011 (+1).

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