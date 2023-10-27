Ваньку знесло на десятки метрів. ОК Захід показало літаючого солдата РФ — епічне відео

Збройні сили України продовжують безжально та активно ліквідовувати російських загарбників на усіх напрямках фронту. Однак інколи у них виходить це робити аж занадто епічно та театрально, однак вкрай ефективно.
В ОК Захід довели, що солдати РФ вміють літати
Бійці оперативного командування “Захід” допомогли ще одному російському окупанту розкрити свій прихований талант.
Як виявилося, він вміє літати на значні відстані.
Вони також прикріпили до “вітального” допису відеопідтвердження своїх слів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько (+560) осіб,
танків – 5145 (+4) од,
бойових броньованих машин – 9726 (+11) од,
артилерійських систем – 7162 (+7) од,
РСЗВ – 834 (+0) од,
засобів ППО – 556 (+0) од,
літаків – 320 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),
крилатих ракет – 1538 (+0),
кораблів /катерів – 20 (+0) од,
підводних човнів – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од,
спеціальної техніки – 1011 (+1).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-