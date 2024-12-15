Важка ситуація. Як Зеленський оцінює розвиток подій на фронті

Глава держави Володимир Зеленський оцінив ситуацію в Кураховому на Донеччині як важку, а також заявив про необхідність сили в Курській області, де триває операція Сил оборони України.
Головні тези:
- Зеленський розповів про доповідь Сирського.
- Президент пояснив, що просто вкрай важливо для Сил оборони України.
- Сирський розкрив нові деталі Курської операції.
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою
За словами президента, 15 грудня він вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Детально обговорювали ситуацію на фронті та в районах проведення Курської операції.
Глава держави вкотре нагадав про те, що Україні потрібен надійний і гарантований мир.
Сирський розкрив нові деталі Курської операції
За словами головнокомандувача, командування української армії ретельно готувалось до проведення контрнаступу на ворожій території.
Сирський також додав, що за 2 дні перед початком наступу він об'їздив усі підрозділи, пояснив усім головну мету та побажав українським воїнам успіху.
Згідно з його даними, країна-агресорка Росія дуже ретельно готували свою територію до оборони.
До прикладу, у Курській області була потужна оборонна лінія, включно з мінними полями різної конфігурації, однак це не врятувало росіян.
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