Важка ситуація. Як Зеленський оцінює розвиток подій на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Важка ситуація. Як Зеленський оцінює розвиток подій на фронті

Володимир Зеленський
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський оцінив ситуацію в Кураховому на Донеччині як важку, а також заявив про необхідність сили в Курській області, де триває операція Сил оборони України.

Головні тези:

  • Зеленський розповів про доповідь Сирського.
  • Президент пояснив, що просто вкрай важливо для Сил оборони України.
  • Сирський розкрив нові деталі Курської операції.

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою

За словами президента, 15 грудня він вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Детально обговорювали ситуацію на фронті та в районах проведення Курської операції.

Важка ситуація на Покровському напрямку, і з Кураховим. Я вдячний усім підрозділам, які знищують там окупанта. Також окрема вдячність нашим воїнам на Курщині — там потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України, для українців — в дипломатії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вкотре нагадав про те, що Україні потрібен надійний і гарантований мир.

Сирський розкрив нові деталі Курської операції

За словами головнокомандувача, командування української армії ретельно готувалось до проведення контрнаступу на ворожій території.

Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції (у 2022 році — ред.). Це не перебільшення, ми дійсно враховували цей досвід, з урахуванням того, що й місцевість була схожа.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський також додав, що за 2 дні перед початком наступу він об'їздив усі підрозділи, пояснив усім головну мету та побажав українським воїнам успіху.

Згідно з його даними, країна-агресорка Росія дуже ретельно готували свою територію до оборони.

До прикладу, у Курській області була потужна оборонна лінія, включно з мінними полями різної конфігурації, однак це не врятувало росіян.

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