Вбивство Ірини Фаріон. У ВО "Свобода" назвали замовника

На переконання представників політичної сили ВО "Свобода", саме російська влада наказала вчинити замах на Ірину Фаріон — відому українську мовознавицю та політичну діячку.
Головні тези:
- Як вважають у партії, замах на Фаріон відбувся за наказом Москви як частина стратегії знищення української еліти.
- ВО “Свобода” закликає до тотальної нейтралізації російської агентури і знищення її структур та ресурсів.
- Президент України та керівники правоохоронних органів оперативно відреагували на злочин, розслідування вбивства Фаріон триває.
ВО "Свобода" озвучило свою версію вбивства Фаріон
Члени партії нагадують про те, що споконвічна тактика Росії полягає в тому, щоб фізично винищувати українську еліту, а за українську мову Москва стріляє у скроню.
Окрім того, представники політичної сили закликали владу України публічно назвати замовника — Москву.
Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність, — підсумували у партії.
Вбивство Ірини Фаріон — останні подробиці
Увечері 19 липня у Львові скоїли замах на відому мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.
Жінку у критичному стані доставили у лікарню сьогодні близько 20:00.
За словами лікарів, у неї було відкрите проникаюче вогнепальне поранення голови.
Якийсь час Ірина Фаріон знаходилася у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома.
Окрім того, вказано, що вона була на штучній вентиляції легень. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови.
Близько 23:30 19 липня Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, щ Ірина Фаріон померла у лікарні.
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