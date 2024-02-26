За словами президента Володимира Зеленського, завершення розв'язаної Росією війни на умовах України залежить від співробітництва та рішучості країн-партнерів Києва.

Зеленський про умови для завершення війни

Глава держави зазначив, що 26 лютого взяв участь у роботі спецсаміту у Париж, яку було організовано за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

Під час зустрічі обговорювалось посилення оборонних спроможностей країн ЄС, а також військова допомога Україні та стала підтримка з боку партнерів.

Зеленський наголосив, що всі дії Європи для захисту від російської агресії додають народам реальної безпеки на десятиліття вперед.

Бо кожна з російських втрат і кожен з російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи і взагалі вільний світ - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру Володимир Зеленський президент України

Зеленський відреагував на заяву Сенату стосовно допомоги Україні

Представник Сенату США Джей Ді Венс заявив, схвалення фінансування допомоги Україні з боку Вашингтона нібито не вплине на результат розв’язаної Росією війни.

Після цього журналіст CNN запитав у Володимира Зеленського про його думку стосовно цієї заяви.

Глава держави зазначив, що, ймовірно, сенатор не розуміє того, що відбувається в Україні.

Щоб зрозуміти це, потрібно приїхати на фронт і побачити, що відбувається... без цієї підтримки. І він зрозуміє, що мільйони людей будуть вбиті, - підкреслив Зеленський. Поширити

В інтерв’ю журналістам видання президент також зазначив, що якщо Дональд Трамп знову стане президентом США та підтримає Росію, він таким чином виступить проти власної країни.

Зеленський зазначив, що не розуміє, як Трамп може підтримувати кремлівського диктатора Володимира Путіна у такий критичний та вирішальний для України момент.

Він також зазначив, що твердження Трампа про змогу завершити розв’язаний Росією конфлікт проти України нібито за один день доводять, що колишній президент США не розуміє злочинних цілей Кремля.