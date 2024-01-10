Видання The Time додало загрозу розколу України до головних ризиків 2024 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Видання The Time додало загрозу розколу України до головних ризиків 2024 року

Військовий ЗСУ
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Джерело:  The Times

Журнал The Time додав загрозу розділення України до трьох ключових ризиків у всьому світі протягом цього року. 

Що відомо про оцінку аналітиками The Time головних загроз у цьому році

Зазначається, що загроза розколу України займає третю сходинку у топ-переліку ключових ризиків для світу у цьому році.

Журналісти видання називають масштабне вторгнення окупаційної армії РФ в Україну історичною поразкою західних країн, при цьому зазначаючи, що НАТО вдалось посилитись за рахунок приєднання Швеції та Фінляндії.

У матеріалі згадується про початок переговорів України із ЄС щодо процедури членства.

Західні партнери України запровадили вже 11 пакетів санкцій проти РФ та планують використати щонайменше частину заморожених російських активів для фінансування допомоги Києву.

Також зазначається, що Європа більше не купує російські енергоносії.

Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і навіть можуть розширитися, - підкреслюють автори матеріалу видання.

Журналісти підкреслюють, що скорочення військової підтримки з боку США вже завдало значної шкоди Україні.

З усіх цих причин, вважають у The Time, цього року Київ піде на більші військові ризики, включно з ударами по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь агресора та може втягнути у конфлікт країни НАТО.

Що відомо про перелік глобальних ризиків протягом цього року

  • Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Трампа;

  • Розширення бойових дій на Близькому Сході;

  • Вихід штучного інтелекту з-під контролю;

  • Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної та діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені;

  • Економіка Китаю не відновиться;

  • Боротьба за корисні копалини;

  • Глобальна інфляція, що почалася у 2021;

  • Екстремальні погодні явища, що спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності;

  • Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.

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