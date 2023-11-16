Відомий американський політик Макконнелл ризикує своєю кар'єрою заради України
Категорія
Політика
Дата публікації

Відомий американський політик Макконнелл ризикує своєю кар'єрою заради України

Макконнелл та Зеленський
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними американських журналістів, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл уже почав втрачати владні позиції через публічну підтримку України.

Макконнелл намагається допомогти Україні ціною власного політичного майбутнього

Що важливо розуміти, Мітч Макконнелл є одним з лідерів Республіканської партії протягом двох десятиліть.

Редакція видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що намагання політика включити допомогу Києву до більш масштабного пакета зовнішньої допомоги наштовхнулися на опір деяких його колег з партії.

Останні наполягають на тому, щоб питання України розглянули в їхньому власному законопроєкті або ж взагалі відкинули.

Спекуляції щодо майбутнього Макконнелла підживлюють занепокоєння щодо його здатності проштовхнути нову допомогу Києву, за яку виступають демократи та низка республіканців, що є частиною складних переговорів, які також включають нові кошти для Ізраїлю, Тайваню та посилення охорони кордонів, - йдеться в статті.

Ні для кого не секрет, що будь-який законопроєкт потребуватиме двопартійної підтримки в Сенаті, де демократи мають більшість 51-49, однак, щоб остаточно ухвалити більшість законів, знадобиться 60 голосів.

Як сам Мітч Макконнелл коментує цю ситуацію

Попри те, що політик пообіцяв залишатися лідером Республіканської партії в Сенаті до кінця поточного скликання Конгресу на початку 2025 року, з’являється дедалі більше людей, які намагаються усунути його з цієї посади та зайняти вакантне місце.

Як відверто зізнається Макконел, це його зовсім не дивує.

Зовсім не дивно, враховуючи мій вік і те, як довго я працюю на цій посаді, що є й інші люди, які, можливо, дивляться на неї. Я не вважаю це образливим і не вважаю, що це впливає на мою здатність керувати, тому що люди, які, найімовірніше, стануть моїми наступниками, згодні зі мною, – наголосив він.

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