Макконнелл намагається допомогти Україні ціною власного політичного майбутнього

Що важливо розуміти, Мітч Макконнелл є одним з лідерів Республіканської партії протягом двох десятиліть.

Редакція видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що намагання політика включити допомогу Києву до більш масштабного пакета зовнішньої допомоги наштовхнулися на опір деяких його колег з партії.

Останні наполягають на тому, щоб питання України розглянули в їхньому власному законопроєкті або ж взагалі відкинули.

Спекуляції щодо майбутнього Макконнелла підживлюють занепокоєння щодо його здатності проштовхнути нову допомогу Києву, за яку виступають демократи та низка республіканців, що є частиною складних переговорів, які також включають нові кошти для Ізраїлю, Тайваню та посилення охорони кордонів, - йдеться в статті. Поширити

Ні для кого не секрет, що будь-який законопроєкт потребуватиме двопартійної підтримки в Сенаті, де демократи мають більшість 51-49, однак, щоб остаточно ухвалити більшість законів, знадобиться 60 голосів.

Як сам Мітч Макконнелл коментує цю ситуацію

Попри те, що політик пообіцяв залишатися лідером Республіканської партії в Сенаті до кінця поточного скликання Конгресу на початку 2025 року, з’являється дедалі більше людей, які намагаються усунути його з цієї посади та зайняти вакантне місце.

Як відверто зізнається Макконел, це його зовсім не дивує.