Згідно з даними американських журналістів, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл уже почав втрачати владні позиції через публічну підтримку України.
Макконнелл намагається допомогти Україні ціною власного політичного майбутнього
Що важливо розуміти, Мітч Макконнелл є одним з лідерів Республіканської партії протягом двох десятиліть.
Редакція видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що намагання політика включити допомогу Києву до більш масштабного пакета зовнішньої допомоги наштовхнулися на опір деяких його колег з партії.
Останні наполягають на тому, щоб питання України розглянули в їхньому власному законопроєкті або ж взагалі відкинули.
Ні для кого не секрет, що будь-який законопроєкт потребуватиме двопартійної підтримки в Сенаті, де демократи мають більшість 51-49, однак, щоб остаточно ухвалити більшість законів, знадобиться 60 голосів.
Як сам Мітч Макконнелл коментує цю ситуацію
Попри те, що політик пообіцяв залишатися лідером Республіканської партії в Сенаті до кінця поточного скликання Конгресу на початку 2025 року, з’являється дедалі більше людей, які намагаються усунути його з цієї посади та зайняти вакантне місце.
Як відверто зізнається Макконел, це його зовсім не дивує.
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