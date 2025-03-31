Війна РФ проти України. Бої точаться на 9 напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 16.00 31.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку противник десять разів атакував в районі Торецька. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного, ще дві атаки тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника поблизу Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини та Новомихайлівки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в бік Піщаного та неподалік Загризового, Степової Новоселівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Харківському напрямку ворог проводив одну безуспішну наступальну дію в районі Вовчанська.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 28 атак. Бої не вщухають. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Удачне.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. Чотири бойових зіткнення продовжуються досі. Авіаудару зазнала Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив вісім атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля, Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Темирівка, Великомихайлівка, Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших оборонців в напрямках населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, наразі два бойових зіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.