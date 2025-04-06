Війна РФ проти України. Ситуація загострилася на чотирьох напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 22.00 06.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

За сьогодні противник завдав одного ракетного (23 ракети) та 63 авіаційних ударів, скинувши зокрема 104 КАБів, залучив для ураження 718 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська та у бік Кам’янки. Противник завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані, Золочеву та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове, українські підрозділи відбили п’ять атак, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба, Нового. Наші воїни зупинили 14 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії ворожих військ в районі Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 17 наступальних дій на позиції наших військ в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, дотепер триває одне боєзіткнення.