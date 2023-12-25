Військові РФ відмовляються від участі у штурмах і групами здаються у полон — речник Сил Таврійського напрямку

Військові російської окупаційної армії РФ в Україні все більше демонструють відмову від участі у подальших провальних штурмових діях і виявляють бажання щодо масової здачі у полон українським військовим.
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За словами керівника пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські окупанти почали здаватись у полон українським військовим вже цілими групами.
Він підкреслив, що протягом останніх трьох діб українські військові взяли у полон шістьох військових злочинців армії РФ після нетривалого бою.
А ще одна майже така ж по кількості партія окупантів здалася в взагалі без бою.
За його словами, нелюдське ставлення з боку командування спонукає російських військових здаватись у полон.
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Зазначається, що в окупованому Іловайську українські військові влаштували “бавовну” у місці розташування цистерн із паливом для злочинної армії РФ.
Обстріл стався 23 грудня в районі 15 години на залізничній станції "Іловайськ". Ймовірно використовувалися ракети HIMARS.
Ракети потрапили до складу 13 цистерн з дизельним пальним, кожна з яких містить 55 тонн дизпалива. Внаслідок обстрілу повністю згоріли 6 із 13 цистерн.