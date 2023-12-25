Військові РФ відмовляються від участі у штурмах і групами здаються у полон — речник Сил Таврійського напрямку

Військові російської окупаційної армії РФ в Україні все більше демонструють відмову від участі у подальших провальних штурмових діях і виявляють бажання щодо масової здачі у полон українським військовим.

Що відомо про масову відмову військових армії РФ від подальшої участі у війні

За словами керівника пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські окупанти почали здаватись у полон українським військовим вже цілими групами.

Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців, - зазначає речник командування ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він підкреслив, що протягом останніх трьох діб українські військові взяли у полон шістьох військових злочинців армії РФ після нетривалого бою.

А ще одна майже така ж по кількості партія окупантів здалася в взагалі без бою.

Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря, - зазначив Штупун. Поширити

За його словами, нелюдське ставлення з боку командування спонукає російських військових здаватись у полон.

Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б'ють і погрожують розстрілом, - зазначив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

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Зазначається, що в окупованому Іловайську українські військові влаштували “бавовну” у місці розташування цистерн із паливом для злочинної армії РФ.

Обстріл стався 23 грудня в районі 15 години на залізничній станції "Іловайськ". Ймовірно використовувалися ракети HIMARS.

Ракети потрапили до складу 13 цистерн з дизельним пальним, кожна з яких містить 55 тонн дизпалива. Внаслідок обстрілу повністю згоріли 6 із 13 цистерн.