Військові та спецслужби РФ шукають українське підпілля на території Криму

Під контролем ФСБ на території окупованого Росією Криму було створено мережу спостереження за допомогою інформаторів із метою пошуків українського підпілля.
Що відомо про пошуки росіянами українського підпілля у Криму
За інформацією представників Центру національного спротиву, на території окупованого Росією Криму діє мережа ресурсів, за допомогою яких російські спецслужби збирають доноси.
Найбільшим популярним з таких ресурсів є "Кримський Смерш".
Окрім цього створюється так звана база "неблагонадійних осіб" - "АІС екстремист".
У Центрі закликають надавати інформацію про такі випадки порушення громадянських прав та свобод на окупованих Росією територіях.
Що відомо про дії російських спецслужб з виявлення спротиву в Криму
Під підозрою спецслужб окупантів перебувають:
мешканці Криму, що мають родичів на території вільної України;
колишні військовослужбовці та співробітники Збройних сил України та силових відомств;
особи, що обіймали посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування до окупації півострова у 2014 році.
Крім цього, росіяни розширюють штат співробітників так званого "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" ("Центр Э"), зокрема залучаючи цивільних сексотів.
У взаємодії з "Роскомнадзором" вони блокують інформаційні ресурси, на яких публікується невигідна Кремлю інформація.
Зараз відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.
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