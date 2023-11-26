Військові та спецслужби РФ шукають українське підпілля на території Криму

Під контролем ФСБ на території окупованого Росією Криму було створено мережу спостереження за допомогою інформаторів із метою пошуків українського підпілля.

Що відомо про пошуки росіянами українського підпілля у Криму

За інформацією представників Центру національного спротиву, на території окупованого Росією Криму діє мережа ресурсів, за допомогою яких російські спецслужби збирають доноси.

Найбільшим популярним з таких ресурсів є "Кримський Смерш".

Окрім цього створюється так звана база "неблагонадійних осіб" - "АІС екстремист".

Спецслужбісти РФ заохочують знаходити й викривати "порушників" тож на півострові запанувала атмосфера 1937 року. Добровільні донощики готові здати сусідів за будь-яку комбінацію жовто-синіх барв чи прослуховування української музики, - йдеться у повідомленні представників ЦНС. Поширити

У Центрі закликають надавати інформацію про такі випадки порушення громадянських прав та свобод на окупованих Росією територіях.

Що відомо про дії російських спецслужб з виявлення спротиву в Криму

Під підозрою спецслужб окупантів перебувають:

мешканці Криму, що мають родичів на території вільної України;

колишні військовослужбовці та співробітники Збройних сил України та силових відомств;

особи, що обіймали посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування до окупації півострова у 2014 році.

Окремо ворог виділяє кримськотатарську спільноту. Подібно до того як за сталінських часів окупант визначає усю національну спільноту як "народ-зрадник" та постійно здійснює рейди у районах компактного проживання корінного народу Криму, - йдеться у повідомленні ЦНС. Поширити

Крім цього, росіяни розширюють штат співробітників так званого "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" ("Центр Э"), зокрема залучаючи цивільних сексотів.

Основне їх завдання це виявлення “неблагонадійних осіб” та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстремист". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію, - пояснюють представники ЦНС. Поширити

У взаємодії з "Роскомнадзором" вони блокують інформаційні ресурси, на яких публікується невигідна Кремлю інформація.

Також співробітники даного Центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури, - додають представники Центру. Поширити

Зараз відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.