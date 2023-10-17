Військові РФ кілька тижнів не отримують харчування та зазнають значних втрат — перехоплення ГУР

Російські військові скаржаться на те, що командування не забезпечує їх харчування. Окрім того, вони розповідають про те, що зазнають значних втрат на війні.

ГУР перехопило чергову розмову окупанта

За словами окупанта, вони вже майже три тижні сидять без харчування. А воду востаннє їм завозили тиждень тому. Він говорить, що росіяни намагалися йти штурмом, однак він провалився і вони зазнали значних втрат.

Штурм провалено, все в лайні, всіх убили, жерти хочеться і пити, ось і вся війна. Яка країна, така й армія буча. Бронік уже знімаю, сил немає його носити, а хлі, якщо поранений - тебе не вивозять. 200-к валяються в полі, їх не забирають. Усім взагалі на*рати на нас на нас, на наступ - пох*й. Нікого більше немає: ні 2-й, ні 3-й... за зеками нікого немає, все про*бано, - говорить росіянин. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ внаслідок провальних дій під Авдіївкою

За словами офіцера 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, через значні втрати підрозділи злочинної армії РФ перейшли до тактики атак невеликими групами.

При цьому власну військову техніку, як зазначає Цехоцький, ворог почав залишати за кілька кілометрів від місця ведення бойових дій.

Вони змінили тактику дій своїх. Техніку залишають за 10-12 км від точки, де відбуваються бої безпосередньо. Те, що ми знищили велику кількість бронетехніки, позначилося. Вчора-позавчора вони підвозили особовий склад на поле бою на "Уралах". Це абсолютно не захищена техніка, яка прострілюється стрілецькою зброєю. На якихось ділянках навіть на старих УАЗ, санітарних машинах. Ми їх також знищуємо, - підкреслив військовий. Поширити

Він також зазначив, що на його ділянці ворог здійснює переміщення та проводить перегрупування.

Наразі продовжується протистояння артилерійських підрозділів, однак відчувається, що ворог страждає через гострий дефіцит боєприпасів.