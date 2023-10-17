Військові РФ кілька тижнів не отримують харчування та зазнають значних втрат — перехоплення ГУР

Російські військові скаржаться на те, що командування не забезпечує їх харчування. Окрім того, вони розповідають про те, що зазнають значних втрат на війні.
ГУР перехопило чергову розмову окупанта
За словами окупанта, вони вже майже три тижні сидять без харчування. А воду востаннє їм завозили тиждень тому. Він говорить, що росіяни намагалися йти штурмом, однак він провалився і вони зазнали значних втрат.
Що відомо про втрати армії РФ внаслідок провальних дій під Авдіївкою
За словами офіцера 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, через значні втрати підрозділи злочинної армії РФ перейшли до тактики атак невеликими групами.
При цьому власну військову техніку, як зазначає Цехоцький, ворог почав залишати за кілька кілометрів від місця ведення бойових дій.
Він також зазначив, що на його ділянці ворог здійснює переміщення та проводить перегрупування.
Наразі продовжується протистояння артилерійських підрозділів, однак відчувається, що ворог страждає через гострий дефіцит боєприпасів.
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