Візит Келлога в Україну. Зеленський запросить спецпредставника Трампа поїхати на фронт
Категорія
Україна
Дата публікації

Візит Келлога в Україну. Зеленський запросить спецпредставника Трампа поїхати на фронт

Офіс Президента України
Келлог
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Спецпредставник США з питань України і Росії, ексгенерал Кіт Келлог має приїхати в Україну 20 лютого. Це підтвердив президент Володимир Зеленський на відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ.

Головні тези:

  • Президент Зеленський запланував зустріч зі спецпредставником США, Кітом Келлогом, під час його візиту в Україну.
  • Зеленський хоче, щоб Келлог відвідав лінію фронту, поспілкувався з українськими військовими та зрозумів ситуацію в регіоні з перших вуcт з усіма деталями.
  • Президент України планує обговорити з Келлогом гарантії безпеки та питання врегулювання війни Росії проти України.

Запрошу Келлога відвідати лінію фронту — Зеленський

Зеленський хоче запропонувати Келлогу поїздку до бойових бригад.

Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить. Я хочу, щоб він вивчив всі питання, деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими, передусім дипломатами, але і військовими, щоб він це побачив на різному рівні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами президента, він хоче, щоб Келлог поспілкувався з військовими.

Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких, може, командирів зі мною з'їздимо і окремо поспілкуємось з Міноборони, може з розвідкою. Подивимось на що вистачить часу. У нас буде широка з ним бесіда про гарантії безпеки. Для нас важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий дім. Я думаю, що після його зустрічі повернення в США, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.

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