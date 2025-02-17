Візит Келлога в Україну. Зеленський запросить спецпредставника Трампа поїхати на фронт

Спецпредставник США з питань України і Росії, ексгенерал Кіт Келлог має приїхати в Україну 20 лютого. Це підтвердив президент Володимир Зеленський на відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ.
Головні тези:
- Президент Зеленський запланував зустріч зі спецпредставником США, Кітом Келлогом, під час його візиту в Україну.
- Зеленський хоче, щоб Келлог відвідав лінію фронту, поспілкувався з українськими військовими та зрозумів ситуацію в регіоні з перших вуcт з усіма деталями.
- Президент України планує обговорити з Келлогом гарантії безпеки та питання врегулювання війни Росії проти України.
Запрошу Келлога відвідати лінію фронту — Зеленський
Зеленський хоче запропонувати Келлогу поїздку до бойових бригад.
За словами президента, він хоче, щоб Келлог поспілкувався з військовими.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.
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