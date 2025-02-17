Візит Келлога в Україну. Зеленський запросить спецпредставника Трампа поїхати на фронт

Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких, може, командирів зі мною з'їздимо і окремо поспілкуємось з Міноборони, може з розвідкою. Подивимось на що вистачить часу. У нас буде широка з ним бесіда про гарантії безпеки. Для нас важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий дім. Я думаю, що після його зустрічі повернення в США, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом.