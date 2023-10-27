Влада РФ заявила про чергову атаку українських дронів

Міноборони Росії заявило про нібито українські безпілотники, які було перехоплено над Курською областю.
Атака дронів на територію РФ
На території РФ 26 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.
У російському відомстві стверджують, нібито чергові засоби російської ППО перехопили безпілотник над територією Курської області в районі населеного пункту Курчатов.
Пізніше МО РФ повідомило, що нібито ще один безпілотник було перехоплено над Курською областю.
Проте РосЗМІ стверджують, що інцидент стався у місті Курчатов, де розташована Курська АЕС. Один дрон нібито був виявлений біля КПП адміністративного корпусу АЕС о 20:20.
За словами росіян, другий безпілотник о 21:30 нейтралізували засобами ППО, він нібито сів на території станції. Третій дрон, як пишуть росЗМІ, о 23:40 впав біля складу ядерних відходів і вибухнув. Через це нібито був пошкоджений фасад будівлі, але ніхто не постраждав. Росіяни звинуватили в так званій "атаці" Україну.
Що відомо про вибухи на території РФ
Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.
Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.
Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.
За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.
Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.
Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.
Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.
Також на території РФ 18 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.
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