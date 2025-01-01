Злочинна армія РФ атакувала Київ дронами у новорічну ніч, внаслідок чого стало відомо про загибель провідного українського нейробіолога Ігоря Зими та його дружини.
Головні тези:
- Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Києву загинув провідний український науковець Ігор Зима та його дружина.
- Ігор Зима був відомим нейробіологом та доктором біологічних наук з понад 40-річним науковим стажем.
- Кращі митці, як Ігор Зима, завжди залишають слід у серцях своїх колег та українського наукового світу.
- Атака дронів на Київ у новорічну ніч призвела до низки пожеж та трагічних випадків, що забрали безцінні життя.
- Світ втратив значущого дослідника, а Україна — великого науковця, Ігоря Зиму.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Києву у новорічну ніч та обставини загибелі провідного науковця та його дружини
Про загибель Ігоря Зими та його дружини через атаку злочинної армії РФ по Києву у новорічну ніч повідомила дружина першого секретаря у посольстві України в Республіці Кенія Дарія Третьякова-Душечкина.
Під час відбиття атаки дронів, які російські окупанти атакували українську столицю, частина уламків впала у Печерському районі. У Києві було зафіксовано низку пожеж, постраждав навіть дах корпусу будівлі Нацбанку.
Окрім цього сталось влучання у житловий будинок.
Спочатку з’явилась інформація про одного загиблого — жінку, ще семеро людей отримали поранення.
Під час розбору завалів вже ввечері знайшли тіло ще однієї людини.
За її словами, якби вона з чоловіком була на новий рік у Києві, то вони, певно були б в гостях у у науковця та його родини.
Що відомо про Ігоря Зиму
Ігор Зима був відомим українським науковцем, доктором біологічних наук, нейробіологом, викладав в Інституті біології та медицини Київського національного університету імені Шевченка.
Його науковий стає перевищував 40 років.
Він також був керівником команди сервісу Інтегративна ЕЕГ — унікального комплексного дослідження головного мозку.
Він очолював групу науковців, які займаються дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.
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