Злочинна армія РФ атакувала Київ дронами у новорічну ніч, внаслідок чого стало відомо про загибель провідного українського нейробіолога Ігоря Зими та його дружини.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Києву у новорічну ніч та обставини загибелі провідного науковця та його дружини

Про загибель Ігоря Зими та його дружини через атаку злочинної армії РФ по Києву у новорічну ніч повідомила дружина першого секретаря у посольстві України в Республіці Кенія Дарія Третьякова-Душечкина.

Під час відбиття атаки дронів, які російські окупанти атакували українську столицю, частина уламків впала у Печерському районі. У Києві було зафіксовано низку пожеж, постраждав навіть дах корпусу будівлі Нацбанку.

Окрім цього сталось влучання у житловий будинок.

Спочатку з’явилась інформація про одного загиблого — жінку, ще семеро людей отримали поранення.

Під час розбору завалів вже ввечері знайшли тіло ще однієї людини.

01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку, — зазначила Дарія Третьякова-Душечкина. Поширити

За її словами, якби вона з чоловіком була на новий рік у Києві, то вони, певно були б в гостях у у науковця та його родини.

Що відомо про Ігоря Зиму

Ігор Зима був відомим українським науковцем, доктором біологічних наук, нейробіологом, викладав в Інституті біології та медицини Київського національного університету імені Шевченка.

Його науковий стає перевищував 40 років.

Він також був керівником команди сервісу Інтегративна ЕЕГ — унікального комплексного дослідження головного мозку.

Він очолював групу науковців, які займаються дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.