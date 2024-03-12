Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі увесь світ бачить результати застосування Україною дронів власного виробництва по стратегічних об'єктах на території Росії.
Зеленський відзначив успіхи України у застосуванні дронів по території Росії
Глава держави підкреслив, що 12 березня отримав від представників ЗСУ, ГУР та СБУ результати застосування українських дронів по всім стратегічним об’єктам країни-агресорки Росії на її території.
Зеленський обіцяє відповідь за удар по житловому будинку у Кривому Розі
Глава держави нагадав, що російські військові злочинці 12 березня завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі.
Частину будинку було зруйновано. Наразі триває рятувальна операція.
Глава держави запевнив, що Росія і надалі буде нести численні втрати на передовій та на власній території, оскільки тільки це зможе перетворити її на безпечну для сусідів державу.
Дії українських захисників рятують не лише нашу країну, а й інші народи.
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