Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі увесь світ бачить результати застосування Україною дронів власного виробництва по стратегічних об'єктах на території Росії.

Зеленський відзначив успіхи України у застосуванні дронів по території Росії

Глава держави підкреслив, що 12 березня отримав від представників ЗСУ, ГУР та СБУ результати застосування українських дронів по всім стратегічним об’єктам країни-агресорки Росії на її території.

Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність - це реальне наближення безпеки для всіх, - запевнив Зеленський. Поширити

Зеленський обіцяє відповідь за удар по житловому будинку у Кривому Розі

Глава держави нагадав, що російські військові злочинці 12 березня завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі.

Частину будинку було зруйновано. Наразі триває рятувальна операція.

Ми будемо завдавати російській державі втрати у відповідь - цілком справедливо. Вони в Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують, - наголосив Зеленський. Поширити

Глава держави запевнив, що Росія і надалі буде нести численні втрати на передовій та на власній території, оскільки тільки це зможе перетворити її на безпечну для сусідів державу.