Всі бачать результати застосування Україною дронів у війні — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Всі бачать результати застосування Україною дронів у війні — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі увесь світ бачить результати застосування Україною дронів власного виробництва по стратегічних об'єктах на території Росії. 

Зеленський відзначив успіхи України у застосуванні дронів по території Росії

Глава держави підкреслив, що 12 березня отримав від представників ЗСУ, ГУР та СБУ результати застосування українських дронів по всім стратегічним об’єктам країни-агресорки Росії на її території.

Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність - це реальне наближення безпеки для всіх, - запевнив Зеленський.

Зеленський обіцяє відповідь за удар по житловому будинку у Кривому Розі

Глава держави нагадав, що російські військові злочинці 12 березня завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі.

Частину будинку було зруйновано. Наразі триває рятувальна операція.

Ми будемо завдавати російській державі втрати у відповідь - цілком справедливо. Вони в Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують, - наголосив Зеленський.

Глава держави запевнив, що Росія і надалі буде нести численні втрати на передовій та на власній території, оскільки тільки це зможе перетворити її на безпечну для сусідів державу.

Дії українських захисників рятують не лише нашу країну, а й інші народи.

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