Втрати РФ під час війни проти України перевищили 780 тис солдатів

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 780 860 військових.
Головні тези:
- Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ, загальна кількість втрат російської армії вже становить понад 780 860 військових.
- Генштаб повідомив про знищення танків, броньованих машин, артилерійських систем та іншої техніки ворога. Усього за добу ліквідовано понад 15 тис. одиниць ворожої техніки.
- Сильні зіткнення на фронті продовжуються: зафіксовано 217 бойових зіткнень, ворог намагається атакувати у різних напрямках, активно накопичуючи сили для подальших дій.
- Українські захисники успішно відбивають атаки ворожих сил на різних напрямках, зафіксовано десятки спроб прориву в оборонні лінії.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, проте українські військові продовжують ефективно відстоювати свою територію, завдаючи значних втрат ворожим силам.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1540 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9630 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 19933 (+10) од.;
артилерійських систем — 21357 (+24) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1031 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20971 (+63) од.;
крилаті ракети — 3003 (+55) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32180 (+63) од.;
спеціальна техніка — 3667 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу.
На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки.
На Краматорському напрямку окупанти 11 разів атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 російську атаку. Окремі позиції сил оборони зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне.
На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.
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