WSJ оцінило готовність країн Європи до нової війни з Росією

Війна в Україні та суперечки зі США виявили прогалини у військовому потенціалі Європи, на усунення яких знадобляться роки, навіть якщо уряди зроблять військові витрати політичним пріоритетом. Досягнення необхідного рівня військових витрат швидше за все змусило б європейських членів НАТО почати скасовувати значне збільшення соціальних витрат після холодної війни.

Європі потрібно готуватися до війни з РФ

Європейським країнам доведеться збільшувати витрати на оборону за рахунок скорочення соціальних видатків.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Як пише видання, згідно з аналізом експертів, Європі знадобиться щонайменше 20 років, щоб створити силу, здатну протистояти російському вторгненню до Литви та прилеглих частин Польщі без участі США. Водночас Росія може відновити сили для нової війни значно швидше.

Хоча в Україні було знищено величезну кількість російської техніки, багато європейських чиновників кажуть, що Москва може відновити свою армію протягом кількох років після закінчення війни. Тим часом НАТО вичерпало власні запаси зброї, щоб утримувати Україну в озброєнні. Оскільки армії потрібні роки, щоб планувати, споряджати та тренувати сили, європейські уряди стикаються з негайними та жорсткими компромісами щодо витрат. Поширити

На думку багатьох експертів, європейські витрати на оборону повинні досягти 3% ВВП, щоб обійтись без допомоги США.

Згідно з недавнім дослідженням німецького Інституту економічних досліджень Ifo, більшість європейських країн можуть досягти 2% військових витрат, скоротивши інші державні витрати менше ніж на 1 відсотковий пункт. Але досягнення 3% означало б перекласти кілька процентних пунктів державних витрат на оборону.

Ifo підрахував, що хоча військові витрати європейських країн НАТО повернулися до рівня 1991 року на основі цін 2023 року, соціальні витрати зросли більш ніж удвічі за цей період і поглинули половину державних витрат. І цей фіскальний тиск зробив Європу залежною від Вашингтона щодо життєво важливого військового потенціалу.

І зараз європейські військові планувальники неофіційно намагаються розглядати питання про те, як НАТО може діяти без високого рівня підтримки США. Поширити

НАТО готується до війни з Росією

На початку року німецький Bild повідомив, що Бундесвер розгдядає сценарій російської агресії проти країн-членів вже найближчими роками. Згідно з секретним документом, вже у 2024 році від Росії варто чекати гібридних атак.

Заяви про можливість великої війни лунали з боку військових та політиків низки західних країн. Вони казали, що люди мають бути готові до такого сценарію. Поширити

Аналітики ISW заявляють, що Росія, швидше за все, готується напасти на НАТО у коротші терміни, аніж раніше прогнозував ряд західних аналітиків.

В ISW вважають, що військова загроза з боку Росії залежить від фінансових ресурсів, які Путін зможе спрямувати на "військові рейки". Наразі він намагається створити умови для стабілізації економіки.