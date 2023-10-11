ХАМАС цинічно оголосив дату "світового єврейського погрому"
Категорія
Світ
Дата публікації

ХАМАС цинічно оголосив дату "світового єврейського погрому"

Халед Машаль, ХАМАС

Ватажки терористичного угрупування ХАМАС публічно закликали усіх своїх поплічників та прихильників організувати "світовий єврейський погром" у п'ятницю 13 жовтня.

ХАМАС погрожує організувати масову розправу над євреями

Один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халед Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – “влаштувати для євреїв справжній погром”.

Він цинічно закликав всюди "повторювати дії ХАМАСА", а також навіть оголосив дату «світового єврейського погрому» - п'ятниця, 13 жовтня.

Халед Машаль безсоромно додав, що всім мусульманам, мовляв, потрібно зробити наступне:

  • Виявляти гнів, особливо наступної п'ятниці, в мусульманських країнах, а також серед мусульманської діаспори по всьому світу; він назвав це «п'ятницею потопу Аль-Акса», він сказав, що це буде посланням гніву сіоністам і Америці;

  • Він попросив фінансової допомоги у всіх мусульман у всьому світі та назвав це «фінансовим джихадом». Він попросив мусульман віддати свої кошти бійцям Гази, щоб компенсувати їхні втрати під час війни;

  • Машаль вимагає політичного тиску з боку мусульманських лідерів і мусульманських країн, щоб зупинити військове “вторгнення Ізраїлю” в Сектор Газа.

  • Також ватажок ХАМАС закликав усіх мусульман у всьому світі нести джихад душею; боротися і бути мучениками за Аль-Аксу.

ХАМАС вимагає від мусульман пожертвувати свою кров та душу заради Палестини

Халед Машаль публічно вимагає, щоб мусульмани боролися проти євреїв, починаючи з мусульман, які живуть у країнах, що оточують Ізраїль: Йорданії, Сирії, Лівані та Єгипті (але також і в інших країнах), щоб вийшли на кордон і намагалися потрапити до Ізраїлю кожен своїм шляхом.

Настав час для джихаду, який потрібно застосувати на практиці, а не лише в теорії… Кошти важливі, але сьогодні ми просимо вашу кров і душі (принести в жертву за Палестину - ред.), - безсоромно заявив один з ватажків ХАМАС.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль встановив унікальний рекорд в своїй історії під час війни з ХАМАС
ONLINE.UA
ЦАХАЛ, армія Їзраїля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем — Reuters
ХАМАС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США вперше пояснили відсутність свого попередження про атаку ХАМАС на Ізраїль
Білий дім
Джейк Салліван

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм