ХАМАС цинічно оголосив дату "світового єврейського погрому"

Ватажки терористичного угрупування ХАМАС публічно закликали усіх своїх поплічників та прихильників організувати "світовий єврейський погром" у п'ятницю 13 жовтня.

ХАМАС погрожує організувати масову розправу над євреями

Один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халед Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – “влаштувати для євреїв справжній погром”.

Він цинічно закликав всюди "повторювати дії ХАМАСА", а також навіть оголосив дату «світового єврейського погрому» - п'ятниця, 13 жовтня.

Халед Машаль безсоромно додав, що всім мусульманам, мовляв, потрібно зробити наступне:

Виявляти гнів, особливо наступної п'ятниці, в мусульманських країнах, а також серед мусульманської діаспори по всьому світу; він назвав це «п'ятницею потопу Аль-Акса», він сказав, що це буде посланням гніву сіоністам і Америці;

Він попросив фінансової допомоги у всіх мусульман у всьому світі та назвав це «фінансовим джихадом». Він попросив мусульман віддати свої кошти бійцям Гази, щоб компенсувати їхні втрати під час війни;

Машаль вимагає політичного тиску з боку мусульманських лідерів і мусульманських країн, щоб зупинити військове “вторгнення Ізраїлю” в Сектор Газа.

Також ватажок ХАМАС закликав усіх мусульман у всьому світі нести джихад душею; боротися і бути мучениками за Аль-Аксу.

ХАМАС вимагає від мусульман пожертвувати свою кров та душу заради Палестини

Халед Машаль публічно вимагає, щоб мусульмани боролися проти євреїв, починаючи з мусульман, які живуть у країнах, що оточують Ізраїль: Йорданії, Сирії, Лівані та Єгипті (але також і в інших країнах), щоб вийшли на кордон і намагалися потрапити до Ізраїлю кожен своїм шляхом.