З Криму повернули ще двох українських дітей, викрадених РФ

В межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з окупованого Криму ще двох українських дітей.

Українські діти повернулися додому

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, вдалося повернути додому ще двох українських дітей. Це Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження. Вони приїхали разом з бабусею.

Ці діти народилися в Криму та опинилися під опікою бабусі у зв’язку зі смертю батька та позбавленням батьківських прав їх матері, – розповів Єрмак. Поширити

Єрмак розповів, що після повномасштабного вторгнення росіяни активізували тиск на осіб, які дотримуються проукраїнських поглядів і бабуся ухвалила рішення виїхати з Криму разом з дітьми.

Вона звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням про сприяння у переїзді разом з неповнолітніми. Наша команда допомогла їм виїхати до України, була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора. Зараз вони вже у Києві, - написав він. Поширити

Наразі діти вже перебувають у Києві.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.