Іноземці зможуть виїхати з Гази

Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у секторі Гази могли залишити регіон.

Про це повідомляють The Times of Israel та The Washington Post.

Журналісти отримали інформацію від єгипетських посадовців на умовах анонімності.

Домовленість передбачає, що іноземні громадяни, яких ескалація застала на території сектору Гази, зможуть виїхати звідти до Єгипту через пункт пропуску Рафах у другій половині дня суботи, 14 жовтня. До перемовин також нібито був залучений Катар.

За словами одного зі співрозмовників, і Ізраїль, і ХАМАС та група "Ісламістський джихад" погодилися не створювати загрози і не заважати виїзду іноземців. На додачу, тривають перемовини про те, щоб впустити у сектор транспорт з гуманітарною допомогою для цивільного населення через цей же пункт пропуску.

Домовленість не поширюється на іноземців, які опинилися в заручниках після набігу ХАМАС на ізраїльські селища.

ЦАХАЛ звернувся з попередженням до мешканців Палестини

За словами головного спікера армії Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі, бійці ЦАХАЛ почали активно готуватися до наступних етапів війни з бойовиками ХАМАС.

Йдеться і про південь, і про північ, і про центр Палестини.

Враховуючи цей момент, він закликав палестинців на півночі евакуюватися.

Кожен, хто залишається, опиняється в небезпеці…Ми зосереджені на Секторі Гази, але ми є по всій країні. Це дозволяє нам діяти одночасно на всіх аренах, — попередив Даніель Хагарі. Поширити

Він також звернув увагу на те, що вже сотні тисяч мирних палестинців вже виїхали з півночі Сектора Гази на південь після попереджень про те, що незабаром Збройні Сили Ізраїлю завдадуть удару. Однак не всі встигли це зробити.

Кожен, хто вирішить не евакуюватися, піддає себе та свою родину небезпеці. Ми будемо атакувати великою силою в тих районах, які були евакуйовані, – зазначив речник армію Ізраїлю. Поширити

За словами Хагарі, терористи тиснуть на місцеве населення та заважають йому евакуйовуватися, "оскільки лідери організації ховаються за ними".