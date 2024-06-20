Загострення на Куп’янському напрямку фронту. ЗСУ відбили 13 атак армії РФ

До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти.
Головні тези:
- Збільшення атак ворога на Куп’янському напрямку та невдалі спроби покращити тактичне положення.
- ЗСУ відбили 13 атак армії РФ, тримаючи рубежі та руйнуючи плани окупантів.
- Армія РФ активно діє на Покровському напрямку та в інших районах, застосовуючи авіацію.
- Загальні втрати армії РФ у війні проти України станом на 20 червня 2024 року становлять 530920 осіб.
- На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, з яких Українські захисники вийшли переможно.
Поточний стан справ на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 20.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку.
До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.
На Краматорському напрямку наші захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації — скинули керовану авіабомбу.
На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію — бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.
Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один — в районі Костянтинівки, на Времівському. Відбито ворожу атаку на Оріхівському, поблизу Малої Токмачки, та дві — на лівобережжі річки Дніпро, що на Придніпровському напрямку.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
Станом на ранок 20 червня 2024 року Росія втратила в Україні:
особового складу — 530 тис 920 (+1 тис 170) осіб ліквідовано;
танків — 7 тис 987 (+3) од;
бойових броньованих машин — 15 тис 337 (+18) од.;
артилерійських систем — 14 тис 52 (+45) од.;
РСЗВ — 1 тис 105 (+1) од.;
засобів ППО — 859 (+2) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 тис 260 (+39) од.;
крилатих ракет — 2 тис 298 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 тис 134 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2 тис 357 (+6) од.
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