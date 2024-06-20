Загострення на Куп’янському напрямку фронту. ЗСУ відбили 13 атак армії РФ

Оперативна інформація станом на 16.00 20.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку.

До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації — скинули керовану авіабомбу.

На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію — бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.