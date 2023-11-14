Жалюгідний стан. Кулеба підтвердив невтішні чутки про допомогу від ЄС

Згідно з даними шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року.
Чому насправді ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня
Журналісти попросили очільника МЗС прокоментувати публікацію Bloomberg, в якій йдеться про те, що Євросоюзу повідомив країни-члени, що зобов'язання надати Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року "навряд чи буде виконане".
За його словами, причиною цієї проблеми є не брак політичної волі офіційного Брюсселю, а "жалюгідний стан оборонної промисловості".
Окрім того, очільник МЗС скаржиться на "дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії".
Він також підтвердив, що станом на сьогодні влада Євросоюзу робить все можливе, щоб розв’язати ці проблеми.
Що відомо про надання боєприпасів для України
Що важливо розуміти, постачання Збройним силам України боєприпасів стає все більш нагальним через те, що країні-агресорці вдалося суттєво збільшити власне виробництво, а також отримати відповідні поставки з КНДР.
Нещодавно інформаційне агентство Bloomberg дізналося про те, що офіційний Брюссель відстає від планів щодо надання Україні мільйон боєприпасів.
Окрім того, наголошується, що НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.
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