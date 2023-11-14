Жалюгідний стан. Кулеба підтвердив невтішні чутки про допомогу від ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Жалюгідний стан. Кулеба підтвердив невтішні чутки про допомогу від ЄС

Дмитро Кулеба
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Згідно з даними шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року.

Чому насправді ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня

Журналісти попросили очільника МЗС прокоментувати публікацію Bloomberg, в якій йдеться про те, що Євросоюзу повідомив країни-члени, що зобов'язання надати Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року "навряд чи буде виконане".

На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, причиною цієї проблеми є не брак політичної волі офіційного Брюсселю, а "жалюгідний стан оборонної промисловості".

Окрім того, очільник МЗС скаржиться на "дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії".

Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій, – додав Дмитро Кулеба.

Він також підтвердив, що станом на сьогодні влада Євросоюзу робить все можливе, щоб розв’язати ці проблеми.

Але треба швидше, треба більше. І ми тут дуже цінуємо підтримку Євросоюзу, але будемо їх підганяти. Тому що, знову ж таки, перед очима стоїть український піхотинець, а йому потрібні снаряди, – наголосив шеф української дипломатії.

Що відомо про надання боєприпасів для України

Що важливо розуміти, постачання Збройним силам України боєприпасів стає все більш нагальним через те, що країні-агресорці вдалося суттєво збільшити власне виробництво, а також отримати відповідні поставки з КНДР.

Нещодавно інформаційне агентство Bloomberg дізналося про те, що офіційний Брюссель відстає від планів щодо надання Україні мільйон боєприпасів.

Окрім того, наголошується, що НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

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