Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
Залужний провів першу розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ − зокрема, засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди, − а також питання підготовки українських військових та відновлення підрозділів.
Залужний провів переговори з Міллі
Повідомляється, що головнокомандувач ЗСУ провів підсумкові телефонні перемовини з генералом Марком Міллі у його чинному статусі.
До них приєднався генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США.
Залужний розповів американським генералам про ситуацію на фронті на успіхи наших воїнів.
Окрім того, зазначається, що Валерій Залужний пояснив американським колегам, що наразі вкрай важливо для нашої армії на полі бою. Насамперед йдеться про ППО, артилерію та боєприпаси.
Головнокомандувач ЗСУ щиро подякував Марку Міллі за усю допомогу нашій країні від себе особисто та від імені українських солдатів.
Чарльз Браун незабаром стане наступником Марка Міллі. Він отримав посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів завдяки більшості голосів американських сенаторів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-