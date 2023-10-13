Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Залужний провів першу розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани, - сказав Залужний. Поширити

Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ − зокрема, засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди, − а також питання підготовки українських військових та відновлення підрозділів.

Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією, − підсумував Залужний. Поширити

Залужний провів переговори з Міллі

Повідомляється, що головнокомандувач ЗСУ провів підсумкові телефонні перемовини з генералом Марком Міллі у його чинному статусі.

До них приєднався генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США.

Залужний розповів американським генералам про ситуацію на фронті на успіхи наших воїнів.

Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед, – наголосив він. Поширити

Окрім того, зазначається, що Валерій Залужний пояснив американським колегам, що наразі вкрай важливо для нашої армії на полі бою. Насамперед йдеться про ППО, артилерію та боєприпаси.

Головнокомандувач ЗСУ щиро подякував Марку Міллі за усю допомогу нашій країні від себе особисто та від імені українських солдатів.

Чарльз Браун незабаром стане наступником Марка Міллі. Він отримав посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів завдяки більшості голосів американських сенаторів.