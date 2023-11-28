Засліпили космічні супутники. РФ розмістила у Севастополі найпотужніші засоби РЕБ — Defense Express

Саме в окупованому Севастополі російські окупанти сконцентрували максимальну кількість РЕБ, які засліпили супутникові SAR-знімки.
Окупанти сконцентрували засоби РЕБ у Севастополі
Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що саме в окупованому Севастополі ворог сконцентрував максимальну кількість РЕБ, які засліпили супутникові SAR-знімки.
Про це повідомляє Defense Express.
За словами головного редактора, аналітики Naval News також помітили, що ворог під час потужних українських атак по окупованому Севастополю вмикає спуфінг (програма маскується під іншу за допомогою фальсифікації даних, і тим самим отримує незаконну перевагу) супутникової навігації.
Зʼявилися супутникові фото після шторму в Криму
Як зазначають аналітики, під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.
Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту.
Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.
У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.
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