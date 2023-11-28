Засліпили космічні супутники. РФ розмістила у Севастополі найпотужніші засоби РЕБ — Defense Express

Окупанти сконцентрували засоби РЕБ у Севастополі

Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що саме в окупованому Севастополі ворог сконцентрував максимальну кількість РЕБ, які засліпили супутникові SAR-знімки.

Про це повідомляє Defense Express.

У Криму бонові загородження змило водою, і це певною мірою відкриває вікно можливостей для ЗСУ. Але треба взяти до уваги, що на супутникових SAR-знімках, тобто радіолокаційних знімках, гарно видно, як РФ сконцентрувала у бухтах тимчасово окупованого Севастополя настільки потужні засоби РЕБ, що вони створюють засвітлювання на сенсорах супутників SAR. Ця пляма така потужна, що розміром з місто. На це звернули увагу аналітики Naval News, – розказав Катков. Поширити

За словами головного редактора, аналітики Naval News також помітили, що ворог під час потужних українських атак по окупованому Севастополю вмикає спуфінг (програма маскується під іншу за допомогою фальсифікації даних, і тим самим отримує незаконну перевагу) супутникової навігації.

Тобто за весь час нічого подібного не було помічено на території всього окупованого Криму. Саме у Севастополі ворог сконцентрував максимальну кількість РЕБ, які настільки потужні, що засліплюють супутники, – додав Катков. Поширити

Зʼявилися супутникові фото після шторму в Криму

Як зазначають аналітики, під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.

Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту.

Ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження з шипами і мали запобігти атакам з боку України, яка "у минулому успішно виводила міст з ладу на кілька місяців". При чому окупанти легко їх знімали раніше, коли дорогою проходили кораблі, – пишуть аналітики. Поширити

Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.



У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.