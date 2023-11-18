Захід має переконати Україну змінити підхід до протистояння із РФ — Foreign Affairs

На думку аналітиків та журналістів видання Foreign Affairs, послаблення військової підтримки України з боку західних партнерів свідчить про необхідність змінювати стратегію протистояння із Росією.
Чому Україні необхідно змінювати стратегію у війні проти РФ
На думку авторів матеріалу, США слід почати консультації з Україною та країнами ЄС щодо нової стратегії, яка буде полягати у готовності вести переговори із Росією щодо припинення вогню і при цьому зосередженні військових зусиль на обороні.
Чому Україні може бути вигідною нова стратегія
Журналісти зазначають, що широкорозрекламований контрнаступ України не допоміг українським військовим у цьому році звільнити більше територій, а ніж були захоплені до цього російськими військовими злочинцями.
На їхню думку, Києву та його партнерам набагато краще перейти до нової стратегії, яка дозволить привести у відповідність цілі та засоби, а ніж продовжувати йти курсом, який нібито веде у безвихідь і може закінчитись припиненням військової підтримки з боку західних партнерів.
У матеріалі зазначається, що українській владі набагато вигідніше зосередитись на розвитку та посиленні оборони підконтрольних територій, ніж намагатись повернути окуповані Росією регіони.