Чому Україні необхідно змінювати стратегію у війні проти РФ

Україна та Захід йдуть по нестійкій траєкторії, що характеризується кричущою невідповідністю між цілями та доступними засобами. Військові цілі Києва - вигнання російських військ з української землі та повне відновлення її територіальної цілісності, включаючи Крим, — залишаються юридично та політично незаперечними. Але стратегічно вони недосяжні, особливо в найближчому майбутньому, а цілком можливо і за його межами. Прийшов час Вашингтону очолити зусилля з вироблення нової політики, яка встановлює досяжні цілі і приводить засоби та цілі у відповідність, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

На думку авторів матеріалу, США слід почати консультації з Україною та країнами ЄС щодо нової стратегії, яка буде полягати у готовності вести переговори із Росією щодо припинення вогню і при цьому зосередженні військових зусиль на обороні.

Київ не відмовиться від відновлення територіальної цілісності або притягнення Росії до економічної та юридичної відповідальності за її агресію, але він визнає, що його найближчі пріоритети мають зміститися зі спроб звільнити більше територій до захисту і відновлення більше 80% території, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Чому Україні може бути вигідною нова стратегія

Журналісти зазначають, що широкорозрекламований контрнаступ України не допоміг українським військовим у цьому році звільнити більше територій, а ніж були захоплені до цього російськими військовими злочинцями.

Загалом жодна зі сторін не досягла значних успіхів. Українські та російські сили фактично зайшли в глухий кут: виникла тупикова ситуація. Один з варіантів для Заходу - продовжувати робити те ж саме, продовжуючи постачати Україні величезну кількість зброї в надії, що це дозволить її силам в кінцевому підсумку перемогти Росію... час буде не на боці України, якщо війна високої інтенсивності затягнеться на невизначений термін, - вважають автори матеріалу. Поширити

На їхню думку, Києву та його партнерам набагато краще перейти до нової стратегії, яка дозволить привести у відповідність цілі та засоби, а ніж продовжувати йти курсом, який нібито веде у безвихідь і може закінчитись припиненням військової підтримки з боку західних партнерів.

Вашингтону необхідно взяти на себе ініціативу на початку консультацій з Україною і західними союзниками, спрямованих на те, щоб переконати Київ запропонувати припинення вогню, одночасно переходячи від наступальної стратегії до оборонної. Незалежно від того, чи буде досягнуто припинення вогню, Україні необхідно перейти до оборонної стратегії, відійшовши від своєї нинішньої наступальної стратегії. Існуючий підхід Києва передбачає високі витрати і низькі перспективи, що ставить українців в незручне становище, коли вони просять безстрокову допомогу Заходу з падаючими шансами на успіх. Замість цього Україні слід зосередитися на утриманні та відновленні території, яку вона зараз контролює, - переконані автори статті. Поширити

У матеріалі зазначається, що українській владі набагато вигідніше зосередитись на розвитку та посиленні оборони підконтрольних територій, ніж намагатись повернути окуповані Росією регіони.