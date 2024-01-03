За словами консультанта зі стратегічного управління Стівена Копітса, збереження нинішнього рівня шалених втрат злочинної армії РФ у розв'язаній війні проти України дозволить скоротити терміни наближення перемоги Києва на цілий рік.

Що відомо про умови наближення перемоги України у розв’язаній Кремлем війні

За офіційними українськими підрахунками, в листопаді і грудні росіяни втрачали всього близько 1 тис осіб на день, - зазначає автор матеріалу. Поширити

Копітс прогнозує, що до кінця цього року втрати окупаційної російської армії можуть зрости до 650 тис вбитими та пораненими.

На його думку, у цьому разі Кремль зіткнеться із жорстким опором з боку російського суспільства.

Якщо це виявиться порогом суспільної терпимості, війна може закінчитися у цей час. Наступна зупинка - один мільйон загиблих росіян, чого можна було б очікувати до осені 2025 року за нинішніх темпів знищення, - пояснює аналітик. Поширити

Копітс підкреслив, що реальних підстав ведення злочинної війни проти України у Кремля не має, адже Росія не зазнає жодних територіальних утисків та зазіхань, на території РФ не ведеться сталих бойових дій, ніхто не здійснював нападу на Росію і війна не становить для країни жодної екзистенціальної загрози.

І на цьому тлі Кремль повинен буде виправдати втрати у 650 тис осіб.

Ахіллесова п'ята Росії - це саме низькі ставки у цьому конфлікті. Путін міг би наказати військам повернутися завтра, і становище Росії було б не гірше, ніж у 2014 році, коли Росія фактично переживала свого роду Ренесанс, - зазначає аналітик. Поширити

Чому переговори України та РФ не є гарною ідеєю

За словами старшого наукового співробітника з наземної війни в Королівському інституті об'єднаних служб, лондонському аналітичному центрі Джека Уотлінга у коментарі журналістам Foreign Affairs, масштаби та цілі агресивної, зброїної експансії кремлівського режиму виключають змогу для повноцінних та довгострокових переговорів між Україною та РФ.

Москва не зацікавлена у простому захопленні частини української території: президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що хоче змінити логіку міжнародної системи, - зазначає аналітик Поширити

Аналітик підкреслив, що у разі вимог Вашингтона до партнерів щодо поступок Кремлю стосовно війни проти України все може обернутись повною катастрофою.

По-перше, Росія буде наполегливо порушувати режим припинення вогню, як вона робила у всіх варіантах Мінських угод 2015 року, одночасно відновлюючи свою армію, щоб завершити завдання по окупації Києва. По-друге, Росія буде доводити своїм союзникам, що Сполучені Штати можна перемогти, якщо проявити наполегливість. Це, ймовірно, змусить багатьох партнерів США з безпеки шукати страховий поліс, що знижує вплив Сполучених Штатів у всьому світі, - переконаний Уотлінг. Поширити

Він підкреслив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін прагне уникнути прямого конфлікту із країнами НАТО, однак останнім часом розширює масштаби непрямого протистояння із Західними країнами.

Уотлінг зазначає, що наразі США та країни ЄС постали перед вибором, чи терміново посилити підтримку України, чи помилково продовжувати визнавати, що війна нібито зайшла у глухий кут.