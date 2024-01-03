За словами консультанта зі стратегічного управління Стівена Копітса, збереження нинішнього рівня шалених втрат злочинної армії РФ у розв'язаній війні проти України дозволить скоротити терміни наближення перемоги Києва на цілий рік.
Що відомо про умови наближення перемоги України у розв’язаній Кремлем війні
Копітс прогнозує, що до кінця цього року втрати окупаційної російської армії можуть зрости до 650 тис вбитими та пораненими.
На його думку, у цьому разі Кремль зіткнеться із жорстким опором з боку російського суспільства.
Копітс підкреслив, що реальних підстав ведення злочинної війни проти України у Кремля не має, адже Росія не зазнає жодних територіальних утисків та зазіхань, на території РФ не ведеться сталих бойових дій, ніхто не здійснював нападу на Росію і війна не становить для країни жодної екзистенціальної загрози.
І на цьому тлі Кремль повинен буде виправдати втрати у 650 тис осіб.
Чому переговори України та РФ не є гарною ідеєю
За словами старшого наукового співробітника з наземної війни в Королівському інституті об'єднаних служб, лондонському аналітичному центрі Джека Уотлінга у коментарі журналістам Foreign Affairs, масштаби та цілі агресивної, зброїної експансії кремлівського режиму виключають змогу для повноцінних та довгострокових переговорів між Україною та РФ.
Аналітик підкреслив, що у разі вимог Вашингтона до партнерів щодо поступок Кремлю стосовно війни проти України все може обернутись повною катастрофою.
Він підкреслив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін прагне уникнути прямого конфлікту із країнами НАТО, однак останнім часом розширює масштаби непрямого протистояння із Західними країнами.
Уотлінг зазначає, що наразі США та країни ЄС постали перед вибором, чи терміново посилити підтримку України, чи помилково продовжувати визнавати, що війна нібито зайшла у глухий кут.
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