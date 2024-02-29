Аналітики у матеріалі видання Bloomberg прогнозують, що з огляду на невизначеність ситуації із схваленням військової допомоги від США, наступні півроку в Україні будуть важкими.

Що аналітики очікують у найближчі півроку на фронті в Україні

На думку аналітиків видання, протягом першої половини цього року українські військові, ймовірно, намагатимуться утримати лінію фронту, поки не отримають від партнерів винищувачі F-16 та країни ЄС не збільшать виробництво боєприпасів.

Експерти зазначають, що це дало б змогу Україні підготувати новий контрнаступ.

Однак його українські військові за такого сценарію зможуть здійснити не раніше 2025 року.

Автори матеріалу посилаються на слова глави військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, на думку якого, для окупаційної російської армії проведення масштабного наступу залишатиметься великою проблемою.

Чому армія РФ не зможе розпочати новий масштабний наступ в Україні

Бауер зазначив, що навіть в умовах дефіциту ресурсів в України, Росії також знадобиться значно більше бронетехніки, танків, особового складу та транспорту для проведення наступу.

У Путіна більше артилерії, він має можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, танків і бронетехніки, - підкреслює глава військового комітету НАТО. Поширити

Бауер також зазначив, що протягом останніх днів Росія зазнала численних втрат на полі бою в Україні.