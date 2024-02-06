За інформацією журналістів видання Financial Times із посиланням на співрозмовників, близьких до переговорів щодо цього питання, ключовими кандидатами на посаду головкома ЗСУ замість Валерія Залужного залишаються очільник ГУР Кирило Буданов та командувач Сухопутних сил Олександр Сирський.

Що відомо про ставлення західних партнерів до Сирського та Буданова

У матеріалі видання зазначається, що 58-річний командувач Сухопутних сил ЗСУ є досвідченим командиром, якого вважають близьким соратником президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що Сирський навіть кілька разів супроводжував Зеленського на передовій і дозволяв фотографуватись із військовими.

Однак у матеріалі видання зазначається, що Сирський не користується авторитетом та повагою серед рядових українських військових, оскільки за їхніми словами, він нібито ухвалював рішення, які призвели до безпідставної втрати озброєнь, боєприпасів та життів українських військових.

38-річний Буданов не має досвіду командування армією Залужного та Сирського, але ефективно керує ГУР і відроджує відомство, яке довгий час грало другу скрипку після набагато більшої Служби безпеки України. Однак відома нахабна тактика Буданова дратує західних партнерів Києва. "Він змушує нас нервувати, - йдеться у матеріалі видання із посиланням на заяву одного з західних чиновників. Поширити

При цьому, за даними ЗМІ, двоє людей, близьких до Сирського та Буданова, повідомили, що ті не зацікавлені в отриманні посади головкома й вважають за краще залишитися на своїх нинішніх місцях.

Що відомо про ставлення західних партнерів до Залужного

У матеріалі видання зазначається, що західні партнери України нервують через зростання популярності нинішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного серед військових та населення.

Автори публікації зазначають, що минулого тижня Зеленський провів зустріч із Залужним, сподіваючись налагодити стосунки, однак розмова загострилась через дискусію щодо проведення мобілізації.

Серед іншого Зеленський поставив під сумнів заклики Залужного щодо необхідності мобілізації ще 500 тис військовозабов’язаних українців.

Перед завершенням зустрічі Зеленський повідомив генералу, що планує його замінити, за словами чотирьох людей, обізнаних з деталями зустрічі. Двоє з них сказали, що Зеленський чітко дав Залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи приступить він до нової посади, його буде звільнено з нинішньої. Двоє людей повідомили, що Зеленський пропонував Залужному інші посади, наприклад, очолити РНБО країни чи роль посла у Великобританії, але Залужний відмовився, - зазначається у публікації. Поширити

Журналісти видання зазначають, що Залужний нібито заявив про нездатність керівництва держави збільшити чисельність ЗСУ без використання непопулярних заходів.

Водночас, за словами двох західних чиновників із країн G7, чиї уряди постачають Україні зброю, західні партнери України нервують через конфлікт.