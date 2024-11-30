Зеленський анонсував новий пакет допомоги Україні від США. Який саме

Сполучені Штати Америки готують для України важливий пакет військової допомоги на 725 млн дол.

США нададуть Україні вагомий пакет допомоги для фронту

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

За цей тиждень ми можемо особливо відзначити Литву: нова партія військової допомоги. Зброя, там є боєприпаси, запчастини до броньованої техніки. Також Нідерланди — дуже дякую за пускові установки для «Петріотів». Володимир Зеленський Президент України

За його словами Сполучені Штати готують «важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів». Це те, що значно підтримає українських військових на фронті.

Є також готовність «нордиків» та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів. Я дякую за це!

Він зазначив, що Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік — понад три мільяри доларів.

Також є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для Сил оборони України.

Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити. Поширити

США можуть анулювати половину боргу України на економічну допомогу

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, відповідно до ухваленого Конгресом Закону про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 млрд доларів, близько 10 млрд доларів на економічну допомогу Київ має отримати не безоплатно, а в якості умовно-поворотної позики.

Однак президент Джо Байден має повноваження, щоб списати половину цієї суми.

Зазначається, що з 15 листопада Байден може списати половину цього боргу, тоді як наступний президент, республіканець Дональд Трамп — матиме можливість списати ще половину.