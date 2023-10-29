Зеленський анонсував позитивний для підтримки України листопад та грудень

Президент Володимир Зеленський очікує протягом листопада та грудня нової військової підтримки від західних партнерів та іншої допомоги, яка дозволить Україні краще підготуватись до зими в умовах розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Що відомо про нові оборонні пакети та іншу допомогу для України
Глава держави зазначив, що листопад та грудень мають стати дуже важливими у питанні підтримки України.
Президент назвав хорошою новиною в підсумок зустрічі щодо Формули миру на Мальті погодження заяви співголів саміту. Він назвав цю заяву базовою і такою, що єднає.
Зеленський відреагував на антисемітські заворушення в Росії
За словами президента України, погром натовпом в аеропорту Махкали у пошуках рейсу із громадянами Ізраїля не є таким поодиноким випадком на території Росії.
Президент назвав жахливими відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва.
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