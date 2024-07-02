Зеленський анонсував угоду про двосторонні відносини між Україною та Угорщиною — відео

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру.

Угорщина допомагатиме Україні у період свого головування у раді ЄС

Про це лідери двох країн заявили у вівторок після зустрічі в Києві.

У розмові з журналістами лідери підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу.

Сьогодні ми з паном Прем’єр-міністром Віктором Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин – торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання. Володимир Зеленський Президент України

Віктор Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.

Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Крім того, він наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС.

Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо, – додав глава угорського уряду. Поширити

Орбан заінтригував результатами переговорів із Зеленським у Києві

За словами прем’єра Угорщини Віктора Орбана, після перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським весь світ побачить “перші кроки до миру" Угорщини на тлі війни РФ проти України.

Журналісти поцікавилися в угорського лідера, що може зробити Будапешт під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни РФ проти України.

За словами останнього, “перші кроки” для сприяння миру зроблять уже 2 липня.

Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки, — заявив Віктор Орбан, після чого стало відомо про його візит до української столиці. Поширити

Окрім того, він додав, що США не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну.