Зеленський анонсував угоду про двосторонні відносини між Україною та Угорщиною — відео

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру.
Головні тези:
- Угорщина допоможе у модернізації української економіки та у підписанні нової угоди про співробітництво з Україною.
- Віктор Орбан заявив про намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС.
- Україна та Угорщина планують налагодити торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що перші кроки до миру буде видно вже у липні.
Угорщина допомагатиме Україні у період свого головування у раді ЄС
Про це лідери двох країн заявили у вівторок після зустрічі в Києві.
У розмові з журналістами лідери підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу.
Віктор Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.
Крім того, він наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС.
Орбан заінтригував результатами переговорів із Зеленським у Києві
За словами прем’єра Угорщини Віктора Орбана, після перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським весь світ побачить “перші кроки до миру" Угорщини на тлі війни РФ проти України.
Журналісти поцікавилися в угорського лідера, що може зробити Будапешт під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни РФ проти України.
За словами останнього, “перші кроки” для сприяння миру зроблять уже 2 липня.
Окрім того, він додав, що США не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну.
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