Зеленський назвав ключові пріоритети України протягом наступних тижнів

За словами президента Володмира Зеленського, військово-політичне керівництво України визначилось із головними пріоритетами для держави на наступні кілька тижнів.
Що відомо про поточні пріоритети України протягом наступних тижнів
Глава держави підкреслив, що мова йде про нові пакети безпекової, економічної, гуманітарної та технічної допомоги від партнерів, політичній взаємодію, кроки щодо забезпечення фінансової стабільності.
Він наголосив, що лише протягом неділі, 21 січня, російська терористична армія обстріляла більше ста міст та населених пунктів в Україні на території дев’яти регіонів.
Зеленський підкреслив, що найбільш жорстко російські військові злочинці обстрілюють населені пункти на Донеччині.
Зеленський про втому від війни
На думку президента, говорячи про втому від війни необхідно чітко розділяти речі, оскільки наразі українське суспільство в умовах розв’язаної Росією злочинної війни не може дозволити собі втому.
За його словами, ключовим завданням залишається захист держави від агресії з боку РФ.
Він додав, що говорячи про захист має на увазі не тільки військові дії, а підтримку українцями країни у тилу.
Зеленський наголосив, що задля збереження України треба боротися за неї.
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