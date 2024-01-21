Зеленський назвав ключові пріоритети України протягом наступних тижнів

За словами президента Володмира Зеленського, військово-політичне керівництво України визначилось із головними пріоритетами для держави на наступні кілька тижнів.

Що відомо про поточні пріоритети України протягом наступних тижнів

Глава держави підкреслив, що мова йде про нові пакети безпекової, економічної, гуманітарної та технічної допомоги від партнерів, політичній взаємодію, кроки щодо забезпечення фінансової стабільності.

Ми вже визначили наші українські пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання і по пакетах, які посилять наші позиції на фронті, і по політичній взаємодії з партнерами, і по тому, що потрібно для фінансової стійкості України. Особливий напрямок – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини. Готуємо більше взаємодії і нову комунікацію, - підкреслив глава держави. Поширити

Він наголосив, що лише протягом неділі, 21 січня, російська терористична армія обстріляла більше ста міст та населених пунктів в Україні на території дев’яти регіонів.

Зеленський підкреслив, що найбільш жорстко російські військові злочинці обстрілюють населені пункти на Донеччині.

За весь цей терор Росія буде відповідати – повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. На індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами і можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор, - наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський про втому від війни

На думку президента, говорячи про втому від війни необхідно чітко розділяти речі, оскільки наразі українське суспільство в умовах розв’язаної Росією злочинної війни не може дозволити собі втому.

Якщо ми втомимося у цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо, - попередив президент. Поширити

За його словами, ключовим завданням залишається захист держави від агресії з боку РФ.

Він додав, що говорячи про захист має на увазі не тільки військові дії, а підтримку українцями країни у тилу.

Тому можна дозволити собі втомитися ввечері, але зранку прийдеться захищати державу, - зазначив президент. Поширити

Зеленський наголосив, що задля збереження України треба боротися за неї.