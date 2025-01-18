Зеленський назвав один із ключових інструментів захисту України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав один із ключових інструментів захисту України

Офіс Президента України
Зеленський

Україна працює над збільшенням кількості сучасних систем ППО, які можуть збивати балістику, а також, над тим, щоб армія могла активно діяти проти пускових установок на російській території.

Головні тези:

  • Робота над збільшенням кількості сучасних систем ППО для збивання балістики важлива для української армії.
  • Зеленський висловив вдячність рятувальникам та партнерам, які підтримують Україну у зміцненні обороноздатності.
  • Удари РФ по Україні вразили Київ та Запоріжжя, призвівши до жертв і руйнувань.
  • Далекобійність є одним із ключових інструментів захисту життя українців від ракетних атак.
  • Робота української армії спрямована на активну дію проти пускових установок ворога, включаючи ті на території Росії.

Наша далекобійність є одним із ключових інструментів захисту життя — Зеленський

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

Сьогодні після ракетного удару по Києву весь день тривав розбір завалів. Тільки під вечір завершили. Тривають роботи в Запоріжжі — шукають людину під завалами. Зараз рятувальники працюють на місці ракетного удару по Харківщині. Усім, хто постраждав від цих ударів, надається необхідна допомога.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також Президент висловив вдячність усім лікарям, працівникам ДСНС, комунальним службам, поліцейським, які залучені в рятувальній роботі.

На жаль, були забрані життя цими ракетами. І в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Зеленський також акцентував, що удари були, зокрема, балістикою.

Незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України — сучасних систем, які можуть збивати таку балістику. І над тим працюємо, щоб наша українська армія могла активно діяти проти пускових установок ворога, зокрема, на російській території.

Глава держави подякував усім партнерам, які підтримують у цьому Україну.

Наша далекобійність — це один із ключових інструментів захисту життя. Я дякую всім нашим воїнам Збройних сил України, Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, які для нас, для всіх українців, забезпечують необхідну далекобійність, зокрема й нашими власними силами. Щоночі можна побачити, як війна повертається додому — цілком справедливо, завдяки нашим дронам і ракетам — на російські військові об’єкти.

Удари РФ по Україні 18 січня

У Києві внаслідок російського ракетного удару вранці 18 січня три людини загинули, ще троє зазнали поранень.

Також війська РФ зранку 18 січня атакували Запоріжжя двома ракетами. Є влучання по промисловому підприємству, пошкоджено близько 20 багатоповерхових будинків. Десять людей отримали травми, з них двоє — важкі.

Надвечір рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Ще одного молодика шукають.

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Категорія
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