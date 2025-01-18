Зеленський назвав один із ключових інструментів захисту України

Україна працює над збільшенням кількості сучасних систем ППО, які можуть збивати балістику, а також, над тим, щоб армія могла активно діяти проти пускових установок на російській території.
Головні тези:
- Робота над збільшенням кількості сучасних систем ППО для збивання балістики важлива для української армії.
- Зеленський висловив вдячність рятувальникам та партнерам, які підтримують Україну у зміцненні обороноздатності.
- Удари РФ по Україні вразили Київ та Запоріжжя, призвівши до жертв і руйнувань.
- Далекобійність є одним із ключових інструментів захисту життя українців від ракетних атак.
- Робота української армії спрямована на активну дію проти пускових установок ворога, включаючи ті на території Росії.
Наша далекобійність є одним із ключових інструментів захисту життя — Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.
Також Президент висловив вдячність усім лікарям, працівникам ДСНС, комунальним службам, поліцейським, які залучені в рятувальній роботі.
На жаль, були забрані життя цими ракетами. І в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким.
Зеленський також акцентував, що удари були, зокрема, балістикою.
Глава держави подякував усім партнерам, які підтримують у цьому Україну.
Наша далекобійність — це один із ключових інструментів захисту життя. Я дякую всім нашим воїнам Збройних сил України, Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, які для нас, для всіх українців, забезпечують необхідну далекобійність, зокрема й нашими власними силами. Щоночі можна побачити, як війна повертається додому — цілком справедливо, завдяки нашим дронам і ракетам — на російські військові об’єкти.
Удари РФ по Україні 18 січня
У Києві внаслідок російського ракетного удару вранці 18 січня три людини загинули, ще троє зазнали поранень.
Надвечір рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Ще одного молодика шукають.
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