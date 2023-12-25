Зеленський назвав сценарій зі зменшення "російських чортів" у небі над Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав сценарій зі зменшення "російських чортів" у небі над Україною

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський підкреслив, що посилення системи протиповітряної оборони дозволить зменшити кількість “російських чортів в українському небі”. 

Що відомо про роботу із посилення ППО в Україні

Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "Шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки”, - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що тільки протягом останнього тижня російські військові злочинці втратили в Україні 5 літаків.

Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік - настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі, - зазначив президент.

Зеленський також висловив вдячність українським військовим за влучність та силу.

Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам! - підкреслив глава держави.

ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення авіації армії РФ

Представники Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що українські військові протягом останнього тижня збили 4 Су-34 злочинної армії РФ та перевершили рекорд зі знищення ворожої авіації у Брянській області.

Су-34 - один із найсучасніших винищувачів-бомбардувальників Росії, кількість і можливості виробництва яких обмежені. Одночасна втрата 4 одиниць - відчутний удар по бойовому потенціалу агресора, - зазначають аналітики Страткому.

Знищення ворожих літаків є визначним успіхом, адже атаки російської авіації завдають серйозних збитків на фронті та збитків у тилу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатує, що силам ППО вдалося перевершити свій успіх зі знищення літаків Су-35 і Су-34 і двох вертольотів Мі-8МТПР-1 над Брянською областю в травні цього року.

ЗРК Patriot доводить свою ефективність на полі бою. Збільшення кількості одиниць цих систем дійсно може наблизити перемогу України, а найголовніше - береже життя українських воїнів і мирних українців, - визнають аналітики Страткому.

Очікувана передача Україні Нідерландами перших 18 винищувачів F-16 істотно поліпшить статистику знищених ворожих цілей.

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