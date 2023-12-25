Зеленський назвав сценарій зі зменшення "російських чортів" у небі над Україною

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що посилення системи протиповітряної оборони дозволить зменшити кількість “російських чортів в українському небі”.
Що відомо про роботу із посилення ППО в Україні
Він підкреслив, що тільки протягом останнього тижня російські військові злочинці втратили в Україні 5 літаків.
Зеленський також висловив вдячність українським військовим за влучність та силу.
ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення авіації армії РФ
Представники Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що українські військові протягом останнього тижня збили 4 Су-34 злочинної армії РФ та перевершили рекорд зі знищення ворожої авіації у Брянській області.
Знищення ворожих літаків є визначним успіхом, адже атаки російської авіації завдають серйозних збитків на фронті та збитків у тилу.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатує, що силам ППО вдалося перевершити свій успіх зі знищення літаків Су-35 і Су-34 і двох вертольотів Мі-8МТПР-1 над Брянською областю в травні цього року.
Очікувана передача Україні Нідерландами перших 18 винищувачів F-16 істотно поліпшить статистику знищених ворожих цілей.