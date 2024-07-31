Зеленський назвав умови дипломатичного врегулювання війни Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський пояснив, за яких умов можна врегулювати розв'язану Росією війну проти України дипломатичним шляхом.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на необхідності присутності Росії за столом переговорів для вирішення конфлікту.
- Президент вказав на важливість створення справедливого миру для України та відновлення її територіальної цілісності.
- Зеленський висловив надію на закінчення гарячої стадії війни до кінця року у випадку єдності та об'єднання партнерів.
- Президент підкреслив, що дипломатичне вирішення конфлікту можливе лише при бажанні Росії співпрацювати.
- Зеленський висловив готовність співпрацювати з партнерами та тиcнути на Росію для досягнення миру.
Увесь світ хоче бачити Росію за столом переговорів — Зеленський
Зеленський відзначає, що Україна не може бути проти, якщо увесь світ бажає бачити присутність Російської Федерації за столом переговорів. Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.
Зокрема, у президента України запитали, чи змінилися з української сторони умови для відкриття переговорів з Росією, або й досі є незмінними і стосуються вимоги виведення усіх російських військ з відновленням українського кордону зразка 1991-го року, у тому числі виведення військ з окупованого Донбасу і Криму.
Як додав президент, справедливий мир для України має створити можливість відновити українську територіальну цілісність, але "це не означає, що ми повинні це робити лише силою зброї".
Зеленський про закінчення війни Росії проти України
Раніше Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що в єдності можна спробувати закінчити гарячу стадію війни до кінця року.
Водночас план завершення війни буде готовий у будь-якому випадку.
Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати та думати про закінчення війни.
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