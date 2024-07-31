Зеленський назвав умови дипломатичного врегулювання війни Росії проти України

Увесь світ хоче бачити Росію за столом переговорів — Зеленський

Зеленський відзначає, що Україна не може бути проти, якщо увесь світ бажає бачити присутність Російської Федерації за столом переговорів. Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

Зокрема, у президента України запитали, чи змінилися з української сторони умови для відкриття переговорів з Росією, або й досі є незмінними і стосуються вимоги виведення усіх російських військ з відновленням українського кордону зразка 1991-го року, у тому числі виведення військ з окупованого Донбасу і Криму.

Я вірю — як і більшість країн — що на Другому саміті миру у листопаді російські представники мають бути присутніми, інакше ми не досягнемо життєздатних результатів. Я не хочу, аби вони завадили нам підготувати спільний план. Якщо увесь світ хоче їх за столом (переговорів), тоді ми не можемо бути проти цього. Володимир Зеленський Президент України

Як додав президент, справедливий мир для України має створити можливість відновити українську територіальну цілісність, але "це не означає, що ми повинні це робити лише силою зброї".

Це є бажаним для усього світу, щоби зупинити Путіна, аби кордони були обов'язковою умовою. Сьогодні ми перебуваємо на лінії фронту, поки Росія прагне вести війну. І тоді ми зможемо урегулювати ці питання дипломатично, якщо Росія цього захоче. Поширити

Зеленський про закінчення війни Росії проти України

Раніше Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що в єдності можна спробувати закінчити гарячу стадію війни до кінця року.

Водночас план завершення війни буде готовий у будь-якому випадку.