Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі російська окупаційна армія використовує затримку з боку західних партнерів у поставках озброєнь та боєприпасів для хоча б мінімальних досягнень на фронті.
Зеленський про ситуацію на фронті
Глава держави підкреслив, що нещодавно повернувся з позицій українських військових в районі Куп’янська.
Там він відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду. Військові доповіли про основні потреби.
Глава держави наголосив, що наразі Україна проводить активну роботу з партнерами щодо відновлення військової підтримки.
Також президент окремо подякував тим компаніям, які вже налагодили виробництво зброї, дронів, снарядів та РЕБ.
Зеленський про ситуацію на кордоні із Польщею
Зеленський зазначив, що перебуваючи під Куп’янськом, де не припиняються майже не на мить артилерійські обстріли російських окупантів, новини про блокаду польськими фермерами кордону з Україною виглядають, як знущання.
Глава держави зазначив, що Україна та Польща мають шукати спільні раціональні рішення для подолання кризи.
Президент підкреслив, що через Польщу проходить лише 5% експорту української агропродукції.
Зеленський переконаний, що справа здебільшого полягає у політиці, а не у економіці.
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