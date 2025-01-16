Зеленський пояснив важливість гарантій безпеки для України у завершенні війни

Україна повернеться до переговорів із Росією лише за умови отримання надійних гарантій безпеки. Це стане ключовим фактором для стримування повторної агресії Москви.

Україні потрібні гарантії безпеки для відновлення переговорів із Росією

Україна не веде жодних закулісних переговорів із Росією. Це не в наших інтересах, адже втрата довіри партнерів є для нас великим ризиком. Мені важливо зберегти союз із нашими партнерами. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив, що війна може бути завершена дипломатичним шляхом, оскільки це зменшить кількість жертв і скоротить час конфлікту.

Головне — зупинити цю пекельну історію. Для цього потрібне бажання. Навіть якщо один партнер, як-от РФ, не хоче цього, партнери можуть об’єднатися й силою змусити окупантів до діалогу. Ми говоримо саме про діалог, але поки що це не відбувається. Поширити

Володимир Зеленський підкреслив, що перед початком дипломатичних процесів Україна повинна отримати гарантії безпеки, які стануть стримуючим фактором для Росії та її лідера Володимира Путіна.

Просто припинити вогонь і дозволити росіянам підготуватися до нової окупації — неприйнятно. Це вже відбувалося між 2014 і 2022 роками. Тому важливо розуміти, які гарантії безпеки матиме Україна: де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що без НАТО та зовнішньої підтримки Україна залишиться сам на сам із загрозою.

Якщо ми не в НАТО, і дипломатія розпочнеться, звідки ми візьмемо кошти для підтримки мільйонної армії? Якщо немає альянсу, немає підтримки, немає ППО чи загального флоту, ми повинні розраховувати тільки на себе, — підсумував Володимир Зеленський. Поширити

Україна не піде на поступки у питанні вступу в НАТО

Шеф української дипломатії вкотре повторив, що позиція Києва щодо прагнення вступити у НАТО є твердою, курс на вступ у НАТО давно закріплений у Конституції.

Окрім того, не можна ігнорувати той факт, що за членство України в Альянсі виступає переконлива більшість українського суспільства.