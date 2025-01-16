Зеленський пояснив важливість гарантій безпеки для України у завершенні війни

Україна повернеться до переговорів із Росією лише за умови отримання надійних гарантій безпеки. Це стане ключовим фактором для стримування повторної агресії Москви.
Головні тези:
- Україна повернеться до переговорів з Росією лише за умови отримання надійних гарантій безпеки для стримування повторної агресії.
- Для завершення війни дипломатичним шляхом необхідне бажання обох сторін та гарантії безпеки для України.
- Президент наголосив, що без НАТО та зовнішньої підтримки Україна залишиться сам на сам із загрозою.
- Україна не піде на поступки у питанні вступу в НАТО, а позиція щодо прагнення вступити у НАТО є твердою і закріплена у Конституції.
- Членство України в НАТО є єдиною дієвою гарантією безпеки країни та самого альянсу.
Україні потрібні гарантії безпеки для відновлення переговорів із Росією
Президент наголосив, що війна може бути завершена дипломатичним шляхом, оскільки це зменшить кількість жертв і скоротить час конфлікту.
Володимир Зеленський підкреслив, що перед початком дипломатичних процесів Україна повинна отримати гарантії безпеки, які стануть стримуючим фактором для Росії та її лідера Володимира Путіна.
Володимир Зеленський зазначив, що без НАТО та зовнішньої підтримки Україна залишиться сам на сам із загрозою.
Україна не піде на поступки у питанні вступу в НАТО
Шеф української дипломатії вкотре повторив, що позиція Києва щодо прагнення вступити у НАТО є твердою, курс на вступ у НАТО давно закріплений у Конституції.
Окрім того, не можна ігнорувати той факт, що за членство України в Альянсі виступає переконлива більшість українського суспільства.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-