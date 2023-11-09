Зеленський провів нараду із керівництвом ГУР. Що відомо

Президент Володимир Зеленський провів нараду із керівниками Головного управління розвідки Міноборони, уряду та МЗС.
Що відомо про нараду Зеленського із представниками ГУР, Кабміну та МЗС
Глава держави підкреслив, що протягом дняв мав наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо нагальних питань і потреб держави, а також із очільником МЗС Дмитром Кулебою, щодо його зустрічей і розмов із партнерами, нових домовленостей, які можуть бути досягнуті.
Зеленський зазначив, що найбільш активними напрямками фронту протягом доби були райони Авдіївки, Мар’їнки та Куп’янська.
Він також подякував українським військовим, які тримають позиції та продовжують контрнаступ на півдні України.
У ГУР дізнались про скарги росіян на приховування втрат у війні
За інформацією представників ГУР, мешканці російської Бєлгородської області скаржаться на приховування військово-політичним керівництвом РФ втрат у розв’язаній злочинній війні проти України.
При цьому громадяни РФ дізнаються про смерть військових армії РФ в Україні через соцмережі.
Місцевий житель Білгородської області під час розмови розповів про нібито посилення підрозділів ЗС РФ та замовчування значних втрат у підрозділах ЗС РФ в районі Бахмута.
Він заявив, що наразі Росія повідомляє лише про втрати з боку України, водночас замовчуючи втрати російських військових.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-