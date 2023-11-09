Зеленський провів нараду із керівництвом ГУР. Що відомо

Що відомо про нараду Зеленського із представниками ГУР, Кабміну та МЗС

Провів нараду і з ГУР – є важливі результати роботи розвідки. Я дякую вам, хлопці, - зазначив президент під час вечірнього звернення. Поширити

Глава держави підкреслив, що протягом дняв мав наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо нагальних питань і потреб держави, а також із очільником МЗС Дмитром Кулебою, щодо його зустрічей і розмов із партнерами, нових домовленостей, які можуть бути досягнуті.

Зеленський зазначив, що найбільш активними напрямками фронту протягом доби були райони Авдіївки, Мар’їнки та Куп’янська.

Вдячний усім нашим бригадам, кожному підрозділу за стійкість, за силу, за знищення окупантів, - підкреслив глава держави. Поширити

Він також подякував українським військовим, які тримають позиції та продовжують контрнаступ на півдні України.

Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, – я дякую вам за влучність. Є результати, які надихають. Буде більше, - наголосив Зеленський. Поширити

У ГУР дізнались про скарги росіян на приховування втрат у війні

За інформацією представників ГУР, мешканці російської Бєлгородської області скаржаться на приховування військово-політичним керівництвом РФ втрат у розв’язаній злочинній війні проти України.

При цьому громадяни РФ дізнаються про смерть військових армії РФ в Україні через соцмережі.

Місцевий житель Білгородської області під час розмови розповів про нібито посилення підрозділів ЗС РФ та замовчування значних втрат у підрозділах ЗС РФ в районі Бахмута.

Він заявив, що наразі Росія повідомляє лише про втрати з боку України, водночас замовчуючи втрати російських військових.